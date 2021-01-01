Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:43
На Волині за попередню добу зареєстровали 1 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 4,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (Маневицька ТГ Камінь-Каширського району).
Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 61,
- методом ІФА (осіб) – 6,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 87.
Діючі активні випадки на сьогодні — 126, що становить 12,2 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 225 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),
- одужало ( осіб) – 60 897 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3576),
- летальних випадків (осіб) –1 202 (з них медичних працівників –29).
Зробили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 258 399,
- методом ІФА (осіб) –174 847.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
Нововолинська міська ТГ -1
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 4,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (Маневицька ТГ Камінь-Каширського району).
Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 61,
- методом ІФА (осіб) – 6,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 87.
Діючі активні випадки на сьогодні — 126, що становить 12,2 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 225 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),
- одужало ( осіб) – 60 897 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3576),
- летальних випадків (осіб) –1 202 (з них медичних працівників –29).
Зробили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 258 399,
- методом ІФА (осіб) –174 847.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
Нововолинська міська ТГ -1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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