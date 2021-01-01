Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу

На Волині за попередню добу зареєстровали 1 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Також за добу:- Одужало (осіб) – 4,- Летальних випадків (осіб) – 1 (Маневицька ТГ Камінь-Каширського району).Зробили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 61,- методом ІФА (осіб) – 6,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 87.Діючі активні випадки на сьогодні — 126, що становить 12,2 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 225 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),- одужало ( осіб) – 60 897 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3576),- летальних випадків (осіб) –1 202 (з них медичних працівників –29).Зробили тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 258 399,- методом ІФА (осіб) –174 847.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Володимир-Волинський район – 1 хворий:Нововолинська міська ТГ -1