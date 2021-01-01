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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу

Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
На Волині за попередню добу зареєстровали 1 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Також за добу:

- Одужало (осіб) – 4,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (Маневицька ТГ Камінь-Каширського району).

Зробили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 61,
- методом ІФА (осіб) – 6,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 87.

Діючі активні випадки на сьогодні — 126, що становить 12,2 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

- захворіло (осіб) – 62 225 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),
- одужало ( осіб) – 60 897 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3576),
- летальних випадків (осіб) –1 202 (з них медичних працівників –29).

Зробили тестувань всього:

- методом ПЛР (осіб) – 258 399,
- методом ІФА (осіб) –174 847.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Володимир-Волинський район – 1 хворий:

Нововолинська міська ТГ -1

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація, статистика
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