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У Луцьку керманичу, якого позбавили водійських прав, «світить» чималий штраф за перевищення швидкості

У Луцьку керманичу, якого позбавили водійських прав, «світить» чималий штраф за перевищення швидкості
Чоловік, позбавлений права керування, порушував швидкісний режим. Патрульні притягнули його до відповідальності.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

10 липня під час вимірювання швидкості на вулиці Ковельській, що у Луцьку, патрульні зупинили Mercedes-Benz E200. Автівка рухалася зі швидкістю 73 км/год при дозволеній швидкості 50 км/год.

Під час перевірки документів патрульні встановили, що керманич позбавлений права керування за нетверезе водіння Луцьким міськрайонним судом.

На кермувальника патрульні склали адміністративні матеріали за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) та ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП.

Порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 400 гривень.

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Теги: Луцьк, водій, перевищення швидкості, патрульні
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