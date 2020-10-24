Судили волинянина, який в барі відгамселив незнайому жінку
Сьогодні, 10:02
На Волині судили хулігана, який без причини напав на незнайому жінку в барі та побив її. За рішенням суду злочинець заплатить 17 тисяч гривень штрафу.
Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду, - пишуть Волинські новини.
Злочин трапився 3 травня близько опівночі в барі «Меркурій» у селі Жорнище Луцького району. Чоловік підійшов до незнайомої жінки і без причини вдарив її кулаком в груди. Згодом на подвір’ї він продовжив наносити їй удари, від чого вона впала. Але й на цьому «боєць» не заспокоївся – піднявши потерпілу, він вдарив її ще кілька разів.
Обвинувальний акт розглянули у спрощеному вигляді, оскільки ні обвинувачений, ні потерпіла до суду не з’явилися.
Відтак хулігану призначили покарання у виді 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.
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Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду, - пишуть Волинські новини.
Злочин трапився 3 травня близько опівночі в барі «Меркурій» у селі Жорнище Луцького району. Чоловік підійшов до незнайомої жінки і без причини вдарив її кулаком в груди. Згодом на подвір’ї він продовжив наносити їй удари, від чого вона впала. Але й на цьому «боєць» не заспокоївся – піднявши потерпілу, він вдарив її ще кілька разів.
Обвинувальний акт розглянули у спрощеному вигляді, оскільки ні обвинувачений, ні потерпіла до суду не з’явилися.
Відтак хулігану призначили покарання у виді 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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