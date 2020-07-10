Їхав без номерного знака: на Волині мотоцикліст хотів відкупитися від поліцейських за тисячу гривень





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Під час складання адміністративних матеріалів 21-річний водій запропонував поліцейським тисячу гривень, аби його не притягали до відповідальності. Правоохоронці від неправомірної вигоди відмовились, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.



За цим фактом вирішують питання щодо внесення відомостей в ЄРДР за ст. 369 КК України.



Правоохоронці нагадують, що в теплий період випадки порушення ПДР водіями двоколісних транспортних засобів стають частішими, тож поліцейські приділяють посилену увагу профілактиці таких правопорушень. Загалом, за два вихідні дні поліцейські ГРПП оформили 20 протоколів за ст. 130 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 11 липня, вдень у селі Холоневичі Луцького району співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили мотоцикліста, бо той рухався без номерного знака.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Під час складання адміністративних матеріалів 21-річний водій запропонував поліцейським тисячу гривень, аби його не притягали до відповідальності. Правоохоронці від неправомірної вигоди відмовились, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.За цим фактом вирішують питання щодо внесення відомостей в ЄРДР за ст. 369 КК України.Правоохоронці нагадують, що в теплий період випадки порушення ПДР водіями двоколісних транспортних засобів стають частішими, тож поліцейські приділяють посилену увагу профілактиці таких правопорушень. Загалом, за два вихідні дні поліцейські ГРПП оформили 20 протоколів за ст. 130 КУпАП.

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