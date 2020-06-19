У річці на Волині знайшли тіло 17-річної дівчини, що зникла напередодні





Слідчо-оперативна група поліції встановила особу потерпілої: нею виявилась 17-річна місцева мешканка, - повідомляє ГУНП в області.



Правоохоронці встановили, що дівчина пішла з дому ще 10 липня, увечері, однак її матір про зникнення дочки повідомила в поліцію лише наступного дня, приблизно о 18 годині.



Нині за фактом утоплення відомості зареєстровано в ЄРДР як нещасний випадок.



Ознак насильницької смерті не виявили. Тіло дівчини направлено на судово-медичну експертизу.



Детальні обставини трагедії встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 липня у Володимир-Волинському районі в річці Луга виявили тіло жінки без ознак життя Слідчо-оперативна група поліції встановила особу потерпілої: нею виявилась 17-річна місцева мешканка, - повідомляє ГУНП в області.Правоохоронці встановили, що дівчина пішла з дому ще 10 липня, увечері, однак її матір про зникнення дочки повідомила в поліцію лише наступного дня, приблизно о 18 годині.Нині за фактом утоплення відомості зареєстровано в ЄРДР як нещасний випадок.Ознак насильницької смерті не виявили. Тіло дівчини направлено на судово-медичну експертизу.Детальні обставини трагедії встановлюють.

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