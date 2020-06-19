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У річці на Волині знайшли тіло 17-річної дівчини, що зникла напередодні

У річці на Волині знайшли тіло 17-річної дівчини, що зникла напередодні
11 липня у Володимир-Волинському районі в річці Луга виявили тіло жінки без ознак життя.

Слідчо-оперативна група поліції встановила особу потерпілої: нею виявилась 17-річна місцева мешканка, - повідомляє ГУНП в області.

Правоохоронці встановили, що дівчина пішла з дому ще 10 липня, увечері, однак її матір про зникнення дочки повідомила в поліцію лише наступного дня, приблизно о 18 годині.

Нині за фактом утоплення відомості зареєстровано в ЄРДР як нещасний випадок.

Ознак насильницької смерті не виявили. Тіло дівчини направлено на судово-медичну експертизу.

Детальні обставини трагедії встановлюють.

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Теги: втопилася, утоплення, дівчина, Луга
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