У річці на Волині знайшли тіло 17-річної дівчини, що зникла напередодні
Сьогодні, 10:34
11 липня у Володимир-Волинському районі в річці Луга виявили тіло жінки без ознак життя.
Слідчо-оперативна група поліції встановила особу потерпілої: нею виявилась 17-річна місцева мешканка, - повідомляє ГУНП в області.
Правоохоронці встановили, що дівчина пішла з дому ще 10 липня, увечері, однак її матір про зникнення дочки повідомила в поліцію лише наступного дня, приблизно о 18 годині.
Нині за фактом утоплення відомості зареєстровано в ЄРДР як нещасний випадок.
Ознак насильницької смерті не виявили. Тіло дівчини направлено на судово-медичну експертизу.
Детальні обставини трагедії встановлюють.
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Слідчо-оперативна група поліції встановила особу потерпілої: нею виявилась 17-річна місцева мешканка, - повідомляє ГУНП в області.
Правоохоронці встановили, що дівчина пішла з дому ще 10 липня, увечері, однак її матір про зникнення дочки повідомила в поліцію лише наступного дня, приблизно о 18 годині.
Нині за фактом утоплення відомості зареєстровано в ЄРДР як нещасний випадок.
Ознак насильницької смерті не виявили. Тіло дівчини направлено на судово-медичну експертизу.
Детальні обставини трагедії встановлюють.
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