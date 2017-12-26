Яким буде парк 900-річчя у Луцьку після реконструкції





Тим часом у цьому парку за сприяння міської влади нещодавно запрацювала нова локація – «Луцька Венеція», - пишуть



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Міський голова Ігор Поліщук переконаний, що новий заклад у парку імені 900-річчя Луцька стане таким же популярним, як і в центральному парку, й додасть особливого колориту цій локації.



«Надзвичайно позитивно ставимося до відкриття такого місця відпочинку. На прикладі Центрального парку ми бачимо, яку особливу атмосферу, шарм і змістове наповнення подарувало кафе «Луцька Венеція», – зазначає мер.



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«Це не просто кафе, де можна з’їсти морозива або випити кави, це не звичайна комерція. Це і прогулянки на човнах, і особлива музика, і просто затишок та комфорт, – додає він. – Минулого літа я відвідував це кафе у Центральному парку й мене дуже потішила музика з вінілового програвача. У Луцьку, мабуть, немає жодного закладу громадського харчування, де грає музика з платівок. І це все, звісно, створює особливу атмосферу. Тому наше завдання – тільки сприяти таким підприємцям, які беруться за втілення ідей, завдяки яким Луцьк стає кращим».



Поява нового і по суті першого цивілізованого місця відпочинку в парку 900-річчя – не випадковість. Адже міська влада має намір у найближчі роки навести лад на цій території.



«Кілька років тому на наше замовлення архітектурна група ARIVA URBAN розробила концепцію капітальної реконструкції цього парку. Але минув час і ми вирішили її дещо переосмислити, – розповідає міський голова. – Парк імені 900-річчя унікальний, він відрізняється від всіх інших парків, які є в нашому місті. По-перше, своїм ландшафтом. Він горбистий, весь нерівний, і саме цим дуже цікавий. По-друге, тим, що через парк протікає річка Сапалаївка, є чимала водойма, яка додає особливості цьому парку».



«Ми зараз працюємо з тими архітекторами, які працюють з нами по проспекту Волі, по фасадах, які розробляли проект реконструції скверу на проспекті Відродження поруч з профспілками. Вони отримали завдання цю концепцію трошки видозмінити і приступити вже до фактичного проектування, – зауважує Ігор Поліщук. – Але основною умовою є максимально зберегти цей природний ландшафт: не замостити все бруківкою, не закласти все тротуарною плиткою і не наставити надто багато дитячих і спортивних майданчиків, а максимально зберегти оте відчуття природи, яке є в цьому парку».



Зі слів міського голови, найперше подбають про тверде покриття, оскільки в дощову погоду доріжки в парку непридатні для прогулянок, незручно також мамам з візочками, людям з інвалідністю. Чи не найбільше в парку бракує освітлення, через що в темну пору доби гуляти там некомфортно і страшно. Також обов’язково облаштують громадську вбиральню й встановлять нові лавки та урни для сміття.



Ще один важливий етап оновлення парку – це очищення річки Сапалаївки та місцевої водойми.



«Можливо, водойму потрібно буде поглибити, аби відновити її функціональність. Адже свого часу тут було місце для купання, – каже мер. – Однозначно будемо очищувати, але до якої межі – це ще вивчатимемо і консультуватимемося зі спеціалістами».



На думку міського голови, робити масу локацій на цій території все-таки не варто, хоча і такий задум був.



«Якщо облаштувати тут і екстрим-парк, і велодоріжки, і все інше, то парк буде перевантажений бетоном, інфраструктурою, відтак ми втратимо той шарм і автентичність, який має ця зелена зона. І відновити це буде неможливо», – вважає очільник Луцька.



Чи розпочнуть перші роботи цьогоріч, наразі невідомо. «Побачимо, як швидко нам нададуть перші проектні рішення. Але все будемо робити поетапно і відповідально. Якщо буде змога щось зробити вже у цьому році, безумовно, ми почнемо ці роботи», – підсумував Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У липні стартує робота над оновленням концепції реконструкції парку імені 900-річчя Луцька. Завдання – максимально зберегти ландшафт парку і не перевантажити його інфраструктурою.Тим часом у цьому парку за сприяння міської влади нещодавно запрацювала нова локація – «Луцька Венеція», - пишуть Волинські новини. Міський головапереконаний, що новий заклад у парку імені 900-річчя Луцька стане таким же популярним, як і в центральному парку, й додасть особливого колориту цій локації.«Надзвичайно позитивно ставимося до відкриття такого місця відпочинку. На прикладі Центрального парку ми бачимо, яку особливу атмосферу, шарм і змістове наповнення подарувало кафе «Луцька Венеція», – зазначає мер.«Це не просто кафе, де можна з’їсти морозива або випити кави, це не звичайна комерція. Це і прогулянки на човнах, і особлива музика, і просто затишок та комфорт, – додає він. – Минулого літа я відвідував це кафе у Центральному парку й мене дуже потішила музика з вінілового програвача. У Луцьку, мабуть, немає жодного закладу громадського харчування, де грає музика з платівок. І це все, звісно, створює особливу атмосферу. Тому наше завдання – тільки сприяти таким підприємцям, які беруться за втілення ідей, завдяки яким Луцьк стає кращим».Поява нового і по суті першого цивілізованого місця відпочинку в парку 900-річчя – не випадковість. Адже міська влада має намір у найближчі роки навести лад на цій території.«Кілька років тому на наше замовлення архітектурна група ARIVA URBAN розробила концепцію капітальної реконструкції цього парку. Але минув час і ми вирішили її дещо переосмислити, – розповідає міський голова. – Парк імені 900-річчя унікальний, він відрізняється від всіх інших парків, які є в нашому місті. По-перше, своїм ландшафтом. Він горбистий, весь нерівний, і саме цим дуже цікавий. По-друге, тим, що через парк протікає річка Сапалаївка, є чимала водойма, яка додає особливості цьому парку».«Ми зараз працюємо з тими архітекторами, які працюють з нами по проспекту Волі, по фасадах, які розробляли проект реконструції скверу на проспекті Відродження поруч з профспілками. Вони отримали завдання цю концепцію трошки видозмінити і приступити вже до фактичного проектування, – зауважує Ігор Поліщук. – Але основною умовою є максимально зберегти цей природний ландшафт: не замостити все бруківкою, не закласти все тротуарною плиткою і не наставити надто багато дитячих і спортивних майданчиків, а максимально зберегти оте відчуття природи, яке є в цьому парку».Зі слів міського голови, найперше подбають про тверде покриття, оскільки в дощову погоду доріжки в парку непридатні для прогулянок, незручно також мамам з візочками, людям з інвалідністю. Чи не найбільше в парку бракує освітлення, через що в темну пору доби гуляти там некомфортно і страшно. Також обов’язково облаштують громадську вбиральню й встановлять нові лавки та урни для сміття.Ще один важливий етап оновлення парку – це очищення річки Сапалаївки та місцевої водойми.«Можливо, водойму потрібно буде поглибити, аби відновити її функціональність. Адже свого часу тут було місце для купання, – каже мер. – Однозначно будемо очищувати, але до якої межі – це ще вивчатимемо і консультуватимемося зі спеціалістами».На думку міського голови, робити масу локацій на цій території все-таки не варто, хоча і такий задум був.«Якщо облаштувати тут і екстрим-парк, і велодоріжки, і все інше, то парк буде перевантажений бетоном, інфраструктурою, відтак ми втратимо той шарм і автентичність, який має ця зелена зона. І відновити це буде неможливо», – вважає очільник Луцька.Чи розпочнуть перші роботи цьогоріч, наразі невідомо. «Побачимо, як швидко нам нададуть перші проектні рішення. Але все будемо робити поетапно і відповідально. Якщо буде змога щось зробити вже у цьому році, безумовно, ми почнемо ці роботи», – підсумував Ігор Поліщук.

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