Smartbee: безмежний світ можливостей для кожної дитини та сім’ї*

Робити світ гри цікавим та насиченим, давати можливість дитині не лише розважатись, але й навчатись та розвиватись, пізнавати світ та себе – головне завдання мережі магазинів дитячих іграшок та ігор Smartbee.Smartbee – це не просто магазин, це безмежний світ можливостей для кожної дитини та сім’ї.Саме тому тут зосереджені не лише розваги, а й корисна продукція для немовлят та мам, ігри для всієї сім’ї, які об’єднують, навчальні книги та багато іншого для аудиторії від 0 до 99 років.Вся продукція гіпоалергенна, має відповідну сертифікацію якості, безпеки для здоров’я. Створюючи асортимент, магазин звертає увагу не лише на безпечність, але й на актуальні запити аудиторії. «Покоління Z» навчається та розвивається за допомогою новітніх технологій та сучасних ігор, саме тому в Smartbee ви знайдете не просто гру, а ту гру, яка зможе зацікавити та навчити сучасну дитину.На думку Smartbee, кожна гра повинна мати свою ціль, тому тут ви знайдете ігри та іграшки, які сприяють:- візуальному сприйняттю навколишнього світу;- розвитку навиків колективної співпраці;- розвитку координації, уваги, моторики, лідерства, кмітливості, пам’яті;- інтенсивній комунікації;- пізнанню світу та принципів співіснування з людьми;- креативному, логічному, математичному, мовному, уявному мисленню;- самостійному прийняттю рішень;- відкриттю індивідуальності.У цьому допоможуть досвідчені консультанти, які не просто розкажуть та покажуть варіанти на ваш запит, але й допоможуть обрати найкраще – так, ніби обирають для себе.Дизайн магазину покликаний дарувати радість, посмішки та бажання стати постійним клієнтом. Тут цікаво і дітям, і дорослим, можна не лише обирати, але й розважатись у лабіринті, малювати та грати.По-перше, тому, що це магазин з багаторічним досвідом, по-друге, - це магазин, яким керує мама, а отже розуміє на власному досвіді, що потрібно дітям та їхнім батькам. Простір постійно розвивається і саме зараз він став ще кращим: кваліфікований персонал, діюча програма лояльності, широкий асортимент та індивідуальний підхід – все, що потрібно, ви знайдете саме тут.Smartbee – грайте, навчайтесь, ростіть разом у світі ігор та іграшок.Порт Сіті, 3 поверх, 10:00 - 22:00ЦУМ, 4 поверх, 09:30-21:00