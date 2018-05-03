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Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО
У місті Володимир-Волинський зустрічали особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Військові повернулися на Волинь після 11 місяців, проведених на фронтових рубежах.

«З хлібом і квітами, як велить звичай, у пункті постійної дислокації, древньому Володимирі-Волинському, зустрічали особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого! З честю виконавши завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних Сил, на Луганщині, Князівські воїни після 11 місяців, проведених на фронтових рубежах, повернулися на Волинь!

Зустрічі і обійми, сльози радості і поцілунки, фронтова втома й щирі посмішки – ми сильні завдяки тим, хто на нас чекає!
Разом – до Перемоги! Все буде – Україна», - йдеться у дописі.

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, військові, АТО
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