Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО





Про це



Військові повернулися на Волинь після 11 місяців, проведених на фронтових рубежах.



«З хлібом і квітами, як велить звичай, у пункті постійної дислокації, древньому Володимирі-Волинському, зустрічали особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого! З честю виконавши завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних Сил, на Луганщині, Князівські воїни після 11 місяців, проведених на фронтових рубежах, повернулися на Волинь!



Зустрічі і обійми, сльози радості і поцілунки, фронтова втома й щирі посмішки – ми сильні завдяки тим, хто на нас чекає!

Разом – до Перемоги! Все буде – Україна», - йдеться у дописі.















































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Володимир-Волинський зустрічали особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Військові повернулися на Волинь після 11 місяців, проведених на фронтових рубежах.«З хлібом і квітами, як велить звичай, у пункті постійної дислокації, древньому Володимирі-Волинському, зустрічали особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого! З честю виконавши завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних Сил, на Луганщині, Князівські воїни після 11 місяців, проведених на фронтових рубежах, повернулися на Волинь!Зустрічі і обійми, сльози радості і поцілунки, фронтова втома й щирі посмішки – ми сильні завдяки тим, хто на нас чекає!Разом – до Перемоги! Все буде – Україна», - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію