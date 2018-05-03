Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО
Сьогодні, 11:41
У місті Володимир-Волинський зустрічали особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Військові повернулися на Волинь після 11 місяців, проведених на фронтових рубежах.
«З хлібом і квітами, як велить звичай, у пункті постійної дислокації, древньому Володимирі-Волинському, зустрічали особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого! З честю виконавши завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних Сил, на Луганщині, Князівські воїни після 11 місяців, проведених на фронтових рубежах, повернулися на Волинь!
Зустрічі і обійми, сльози радості і поцілунки, фронтова втома й щирі посмішки – ми сильні завдяки тим, хто на нас чекає!
Разом – до Перемоги! Все буде – Україна», - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Військові повернулися на Волинь після 11 місяців, проведених на фронтових рубежах.
«З хлібом і квітами, як велить звичай, у пункті постійної дислокації, древньому Володимирі-Волинському, зустрічали особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого! З честю виконавши завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних Сил, на Луганщині, Князівські воїни після 11 місяців, проведених на фронтових рубежах, повернулися на Волинь!
Зустрічі і обійми, сльози радості і поцілунки, фронтова втома й щирі посмішки – ми сильні завдяки тим, хто на нас чекає!
Разом – до Перемоги! Все буде – Україна», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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