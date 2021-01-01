В страшній автотрощі на Рівненщині загинуло подружжя. ФОТО





ДТП трапилася приблизно о 1-й годині ночі,



Поліцейські на місці події встановили, що 21-річний водій «Renault Trafic», рівнянин, на звуженій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Daewoo Lanos».



Унаслідок ДТП 52-річний водій та 52-річна пасажирка легковика, подружжя із міста Нетішин Хмельницької області, загинули на місці події. Їхню дворічну внучку у тяжкому стані госпіталізували у реанімаційне відділення.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. 21-річного водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України — він перебуває у лікарні під охороною. У рамках кримінального провадження у нього відібрані зразки крові на стан сп’яніння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 12 липня, на трасі «Київ-Чоп» у селі Грушвиця сталася смертельна автопригода.ДТП трапилася приблизно о 1-й годині ночі, повідомляє ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що 21-річний водій «Renault Trafic», рівнянин, на звуженій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Daewoo Lanos».Унаслідок ДТП 52-річний водій та 52-річна пасажирка легковика, подружжя із міста Нетішин Хмельницької області, загинули на місці події. Їхню дворічну внучку у тяжкому стані госпіталізували у реанімаційне відділення.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. 21-річного водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України — він перебуває у лікарні під охороною. У рамках кримінального провадження у нього відібрані зразки крові на стан сп’яніння.

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