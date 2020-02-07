Працював для «своїх»: у Луцьку виявили підпільний гральний заклад





Про це



Гральний заклад, який функціонував всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в області спільно зі слідчими місцевого райуправління.



Поліцейські з’ясували, що підпільний клуб облаштували в одному із будинків в центрі міста. Гральний заклад працював «замасковано», до нього могли потрапити лише «свої» після дзвінка та проходження ідентифікації через систему відеонагляду. Там, за умови сплати гравцем коштів, незаконно надавався доступ до віртуальних казино.



Під час проведення першочергових слідчих дій в приміщенні виявили та вилучили: 11 системних блоків, 11 моніторів, 6 флешносіїв, комплектуючі до комп’ютерної техніки та мережі «Інтернет», 2 мобільні телефони, чорнові записи адміністратора та грошові кошти в сумі 9430 грн.



Нині вирішують питання щодо накладення арешту на майно та проведення необхідних експертиз. Кримінальне провадження розпочато за ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.





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