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Українців попередили про грози і зливи

Українців попередили про грози і зливи
На більшій частині України в понеділок, 12 липня, очікують грози. Оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

Про це йдеться на сайті ДСНС України з посиланням на повідомлення пресслужби Укргідрометцентру.

"За інформацією УкрГідрометцентру, вдень 12 липня в Україні, крім північно-західної частини, грози (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Про зливи і град попередила і синоптик Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.

"На Петра й Павла, сьогодні, атмосфера змилостивиться над нами і пошле небесний бальзам. В Україні - локальні грозові дощі, часом зливи, можливі град і шквали", зазначає синоптик

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Теги: грози, зливи
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