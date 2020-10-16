Українців попередили про грози і зливи
Сьогодні, 11:34
На більшій частині України в понеділок, 12 липня, очікують грози. Оголосили I рівень небезпеки, жовтий.
Про це йдеться на сайті ДСНС України з посиланням на повідомлення пресслужби Укргідрометцентру.
"За інформацією УкрГідрометцентру, вдень 12 липня в Україні, крім північно-західної частини, грози (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Про зливи і град попередила і синоптик Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.
"На Петра й Павла, сьогодні, атмосфера змилостивиться над нами і пошле небесний бальзам. В Україні - локальні грозові дощі, часом зливи, можливі град і шквали", зазначає синоптик
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Про це йдеться на сайті ДСНС України з посиланням на повідомлення пресслужби Укргідрометцентру.
"За інформацією УкрГідрометцентру, вдень 12 липня в Україні, крім північно-західної частини, грози (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Про зливи і град попередила і синоптик Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.
"На Петра й Павла, сьогодні, атмосфера змилостивиться над нами і пошле небесний бальзам. В Україні - локальні грозові дощі, часом зливи, можливі град і шквали", зазначає синоптик
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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