Українців попередили про грози і зливи

На більшій частині України в понеділок, 12 липня, очікують грози. Оголосили I рівень небезпеки, жовтий.Про це йдеться на сайті ДСНС України з посиланням на повідомлення пресслужби Укргідрометцентру."За інформацією УкрГідрометцентру, вдень 12 липня в Україні, крім північно-західної частини, грози (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.Про зливи і град попередила і синоптикна сторінці у фейсбуці."На Петра й Павла, сьогодні, атмосфера змилостивиться над нами і пошле небесний бальзам. В Україні - локальні грозові дощі, часом зливи, можливі град і шквали", зазначає синоптик