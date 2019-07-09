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На присадибній ділянці у волинянки виявили 3000 кущів незаконно посіяного маку

На присадибній ділянці у волинянки виявили 3000 кущів незаконно посіяного маку
На Волині поліцейські продовжують виявляти незаконні посіви маку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

У п’ятницю, 9 липня, слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції на присадибній ділянці жительки села Чорніїв виявила майже 3000 кущів маку. Незаконно вирощені рослини поліцейські вилучили.

Окрім того, у суботу, 10 липня, у селищі Ратне на присадибній ділянці місцевого жителя виявили майже 300 кущів маку снотворного.

Також незаконні посіви маку виявили та вилучили у жителя Шепель співробітники Луцького районного управління поліції.

Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За цими фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку) Кримінального кодексу України.

На присадибній ділянці у волинянки виявили 3000 кущів незаконно посіяного маку

На присадибній ділянці у волинянки виявили 3000 кущів незаконно посіяного маку

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Теги: Волинь, посіви маку, поліція
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