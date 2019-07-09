На присадибній ділянці у волинянки виявили 3000 кущів незаконно посіяного маку





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У п’ятницю, 9 липня, слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції на присадибній ділянці жительки села Чорніїв виявила майже 3000 кущів маку. Незаконно вирощені рослини поліцейські вилучили.



Окрім того, у суботу, 10 липня, у селищі Ратне на присадибній ділянці місцевого жителя виявили майже 300 кущів маку снотворного.



Також незаконні посіви маку виявили та вилучили у жителя Шепель співробітники Луцького районного управління поліції.



Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



За цими фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку) Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліцейські продовжують виявляти незаконні посіви маку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.У п’ятницю, 9 липня, слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції на присадибній ділянці жительки села Чорніїв виявила майже 3000 кущів маку. Незаконно вирощені рослини поліцейські вилучили.Окрім того, у суботу, 10 липня, у селищі Ратне на присадибній ділянці місцевого жителя виявили майже 300 кущів маку снотворного.Також незаконні посіви маку виявили та вилучили у жителя Шепель співробітники Луцького районного управління поліції.Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За цими фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку) Кримінального кодексу України.

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