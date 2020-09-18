На Київщині перекинувся легковик із 13 пасажирами: 2 людей загинуло і 11 постраждало
Сьогодні, 11:47
На Київщині внаслідок перекидання легкового авто, в якому перебувало 13 пасажирів, 2 особи загинуло та 11 постраждало.
Про це йдеться на сайті МВС України.
Так, 11 липня о 21:12 до ДСНС України надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі між селами Ревне та Вороньків Бориспільського району. Рятувальники на місце події встановили, що легковий автомобіль Volkswagen Golf перекинувся на дах, в авто перебувало 13 людей (7 дітей та 6 дорослих).
Водій та одна дитина загинули на місці.
Рятувальники провели деблокацію загиблих та потерпілих. 11 осіб госпіталізували до бориспільської лікарні, з них - 6 дітей та 5 дорослих.
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Про це йдеться на сайті МВС України.
Так, 11 липня о 21:12 до ДСНС України надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі між селами Ревне та Вороньків Бориспільського району. Рятувальники на місце події встановили, що легковий автомобіль Volkswagen Golf перекинувся на дах, в авто перебувало 13 людей (7 дітей та 6 дорослих).
Водій та одна дитина загинули на місці.
Рятувальники провели деблокацію загиблих та потерпілих. 11 осіб госпіталізували до бориспільської лікарні, з них - 6 дітей та 5 дорослих.
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