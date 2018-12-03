Зв'язкова УПА з Волині відзначає 95-річчя

Сьогодні, 12 липня, 95-річчя святкує жителька села Рованці Боратинської сільської ради Луцького району, учасниця українського національно-визвольного руху 40-х років ХХ століття.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці "Боратин 24".Нижче наводять довідку за матеріалами, зібраними юними краєзнавцями загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Рованці, гуртківцями Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді:Марія Миколаївна Семенюк (у дівоцтві Шевчук) народилась 12 липня 1926 року у сім’ї заможного селянина у селі Іванчиці Луцького району. Була найстаршою з п’яти дітей у дружній сім’ї. Навчалась у сільській школі, потім – у луцькій гімназії.Як зв’язкова повстанців, Марія отримувала і передавала грипси.Марії нескладно було виконувати роль підпільниці-листоноші, так як вона на той час була доволі грамотна, працювала фінагентом.У квітні 1945 року 18-річну Марію заарештували за зв’язки з УПА і засудили за статтею 54-1а Кримінального кодексу УРСР. Потім вивезли у Кустанайський край всю сім’ю Шевчуків: матір з чотирма дітьми і батька-фронтовика.У 1951 році Марію перевели у Воркуту, на крайню північ, 150 км за полярним колом, де морози доходили до 50 градусів, а зима тривала 8 місяців.У Воркуті познайомилась з вихідцем з Волині, з яким одружились. У Семенюків народилися дві доньки: Ольга і Галина.У 1993 році Марію Миколаївну реабілітували. Лише у 2000 році з Воркути разом із сім’єю вона повернулася на Волинь, у село Рованці.