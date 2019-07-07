вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві в озері потонув уродженець Волині

У Києві в озері потонув уродженець Волині
У Святошинському районі Києва 11 липня в одному з озер Біличанського лісу втопився чоловік.

Загиблим виявився уродженець Волинської області, про це з посиланням на власні джерела інформує Обозреватель.

Попередньо, на тілі загиблого слідів насильницької смерті не виявлено.

"Правоохоронці розглядають кілька версій смерті 38-річного чоловіка. Серед них - самогубство та нещасний випадок. Деталі та обставини смерті встановить слідство", – розповіло джерело.

Своєю чергою, як інформує ДСНС, повідомлення про подію надійшло о 22:18. На місце події направили водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та правоохоронців. Рятувальники після пошукових заходів, виявили тіло людини на відстані 20 м від берега на глибині 3 метрів. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло підняли на поверхню води та доставили до берега.

"Як виявилось, це чоловік 28 років. За свідченнями друзів, перед тим, як піти купатися, вони разом вживали алкогольні напої на березі", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: утоплення, тіло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині злодій викрав з приміщення церкви велосипед
Сьогодні, 12:38
На Волині виявили нелегальних працівників, які ремонтували будівлю
Сьогодні, 12:21
У Києві в озері потонув уродженець Волині
Сьогодні, 12:20
Волинянка здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боксу
Сьогодні, 12:04
На Київщині перекинувся легковик із 13 пасажирами: 2 людей загинуло і 11 постраждало
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
Волинянин втопився в озері на Львівщині Волинянин втопився в озері на Львівщині
07 липень, 2019, 10:58
Знайшли тіло зниклого біля ставка на Волині заробітчанина Знайшли тіло зниклого біля ставка на Волині заробітчанина
24 червень, 2019, 11:05
На Трійцю у Мерві потонув чоловік, – ЗМІ На Трійцю у Мерві потонув чоловік, – ЗМІ
17 червень, 2019, 14:50
У річці на Волині знайшли тіло 17-річної дівчини, що зникла напередодні У річці на Волині знайшли тіло 17-річної дівчини, що зникла напередодні
Сьогодні, 10:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку «на гарячому» зловили злодіїв, які викрадали автомобільні дзеркала. ФОТО
Сьогодні, 12:53
 0
Перевірятимуть документи та обмежуватимуть рух: у Луцьку відбудуться антитерористичні навчання СБУ
Сьогодні, 12:47
 0
Водій, який «влетів» у піцерію у Луцьку, був тверезим – поліція
Сьогодні, 12:43
 0
На Волині злодій викрав з приміщення церкви велосипед
Сьогодні, 12:38
 0
На Волині виявили нелегальних працівників, які ремонтували будівлю
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8