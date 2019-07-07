У Києві в озері потонув уродженець Волині





Загиблим виявився уродженець Волинської області, про це з посиланням на власні джерела інформує



Попередньо, на тілі загиблого слідів насильницької смерті не виявлено.



"Правоохоронці розглядають кілька версій смерті 38-річного чоловіка. Серед них - самогубство та нещасний випадок. Деталі та обставини смерті встановить слідство", – розповіло джерело.



Своєю чергою, як інформує ДСНС, повідомлення про подію надійшло о 22:18. На місце події направили водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та правоохоронців. Рятувальники після пошукових заходів, виявили тіло людини на відстані 20 м від берега на глибині 3 метрів. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло підняли на поверхню води та доставили до берега.



"Як виявилось, це чоловік 28 років. За свідченнями друзів, перед тим, як піти купатися, вони разом вживали алкогольні напої на березі", - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Святошинському районі Києва 11 липня в одному з озер Біличанського лісу втопився чоловік.Загиблим виявився уродженець Волинської області, про це з посиланням на власні джерела інформує Обозреватель Попередньо, на тілі загиблого слідів насильницької смерті не виявлено."Правоохоронці розглядають кілька версій смерті 38-річного чоловіка. Серед них - самогубство та нещасний випадок. Деталі та обставини смерті встановить слідство", – розповіло джерело.Своєю чергою, як інформує ДСНС, повідомлення про подію надійшло о 22:18. На місце події направили водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та правоохоронців. Рятувальники після пошукових заходів, виявили тіло людини на відстані 20 м від берега на глибині 3 метрів. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло підняли на поверхню води та доставили до берега."Як виявилось, це чоловік 28 років. За свідченнями друзів, перед тим, як піти купатися, вони разом вживали алкогольні напої на березі", - йдеться в повідомленні.

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