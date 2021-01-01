На Волині виявили нелегальних працівників, які ремонтували будівлю

Під час інспекційного відвідування у Старій Вижівці виявили 3-х працівників, які виконували роботи без належного оформлення трудових відносин.Про це повідомляє пресслужба управління Держпраці Волині.Головні державні інспектори праці Управління Держпраці у Волинській області під час проведення інспекційного відвідування на об’єкті, який належить на праві власності фізичній особі - підприємцю, виявили 3-х неоформлених працівників, котрі здійснювали ремонт будівлі.За результатами інспекційного відвідування, підприємець попереджений про відповідальність за порушення законодавства про працю.Нагадують, що наразі в області триває посилена інспекційна кампанія, націлена на мінімізацію нелегальної праці.У полі зору інспекторів управління Держпраці у Волинській області та Державної податкової служби перебувають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію з питань подолання неофіційної зайнятості та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.