На Волині виявили нелегальних працівників, які ремонтували будівлю
Сьогодні, 12:21
Під час інспекційного відвідування у Старій Вижівці виявили 3-х працівників, які виконували роботи без належного оформлення трудових відносин.
Про це повідомляє пресслужба управління Держпраці Волині.
Головні державні інспектори праці Управління Держпраці у Волинській області під час проведення інспекційного відвідування на об’єкті, який належить на праві власності фізичній особі - підприємцю, виявили 3-х неоформлених працівників, котрі здійснювали ремонт будівлі.
За результатами інспекційного відвідування, підприємець попереджений про відповідальність за порушення законодавства про працю.
Нагадують, що наразі в області триває посилена інспекційна кампанія, націлена на мінімізацію нелегальної праці.
У полі зору інспекторів управління Держпраці у Волинській області та Державної податкової служби перебувають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію з питань подолання неофіційної зайнятості та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба управління Держпраці Волині.
Головні державні інспектори праці Управління Держпраці у Волинській області під час проведення інспекційного відвідування на об’єкті, який належить на праві власності фізичній особі - підприємцю, виявили 3-х неоформлених працівників, котрі здійснювали ремонт будівлі.
За результатами інспекційного відвідування, підприємець попереджений про відповідальність за порушення законодавства про працю.
Нагадують, що наразі в області триває посилена інспекційна кампанія, націлена на мінімізацію нелегальної праці.
У полі зору інспекторів управління Держпраці у Волинській області та Державної податкової служби перебувають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію з питань подолання неофіційної зайнятості та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.
Фото - ілюстративне
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