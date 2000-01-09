Де на Волині будуть відключати світло 13 липня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9.00 – 17.00Новосілківська сільська рада с. Ковбань:вул. Незалежності,вул. Дачна.2 ЗТП №17 10.00 – 13.00Горохівський коледж ЛНАУ – уч.господарство м. Горохів:вул. Студентська3 КТП №496 13.00 – 17.00 Поштове відділілення Мар’янівка,ФОП Нестерович А.О.,Кафе "Ромашка". смт. Мар'янівка:вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Залізнодорожна, вул. Зелена1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-226 09:30 – 16:30 с.Морозовичі вул.Північна і прилеглі2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-193 09:00 – 16:00 смт.Іваничі вул.Відродження, вул.Незалежності, пров.Східний і прилеглі3. КТП-39 10:00 – 15:00 с.Низкиничі вул.Гагаріна, вул.Жовтнева, вул.Незалежності, вул.Світла, вул.Чкалова, вул.Хутір і прилеглі4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-275 09:30 – 16:30 с.Поромів вул.Прикордонна і прилеглі1. 10:00 - 16:30Ресторан «Кальвадос», ПП «Спуціал Сервіс», міжрайбаза, ФОП Денисюк В.В., ФОП Гембік Григорій Максимович, Басюк Володимир Федорович (адмінприміщення), ФОП Лахай Віктор Андрійович, ФОП Букало Микола Павлович, ФОП Богач Валентин Анатолійович, ФОП Кот Ростислав Анатолійович, Кот Тимофій Ростиславович (міжрайбаза), ФОП Лисов Володимир Вікторович (цегляна споруда) м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 103, вул. Ватутіна (частково).2. КТП-252 09:00 – 17:00 ФОП Лесик Володимир Ілліч (майстерня) с. Бузаки, вул. Зарічна (частково).3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-222 09:00 – 17:00 с. Соснівка, вул. Польова, вул. Щорса (частково), вул. Жовтнева (частково), вул. Першого Травня, 284. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-266 09:00 – 17:00 с. Сошично, вул. Шкільна, вул.Спортивна.1. 8:30-20:00РГ святих жінок мироносиць УПЦс.Сапогіввул.Центральна, 1-43,вул.Б.Хмельницького,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Оликавул. І.Франка,вул. Довженка, (непарні)3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦм.Ківерцівул.Тиверців ,буд.1-28,вул.Горького- частковопров. Захистників Українивул.Володимирська,4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25075 8:30-17:00 с. Дідовичі – медпунктФОП Чвир Євгенія Ростиславівна с.Дідовичівул.Центральна,вул.Набережна,1.ПЛ-0,4кВ від ТП №179:00-17:00 Білинська сільська Радас.Білин2.ПЛ-0,4кВ від ТП №169:00-17:00 Голобська селищна рада с.Дарівка3.9:00-17:00Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"РЖКП №1Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК»Ф.О.Бордійчук А.СУправління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиАкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»Нотаріус Козоріз Н.СТзОВ «Ковельська міська друкарня»Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА» м.Ковель, вул..Грушевського; вул..Шевченка; вул..С.Бандери;4. ПЛ-10кВ. Л.37-09(ТП-717(А); ТП-312(А); ТП-602; ТП-474; ТП-692(А); ТП-506; ТП-448(А)9:00-17:00 Урочище кут,ПМК-62ТзОВ "Бетонник",ТзОВ "Ковельтрансводгосп"ТзОВ "К.П.Верес",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТ",ФОП Лисюк В.П,ФОП Кобрусев О.А,Мале приватне підприємство "ІНВЕСТБУД"ТзОВ "ГІППО",ФО Власюк В.АФО Ковальчук О.Ф,Ковельське комунальне підприємство "Добробут",ФОП Денищук Р.ПФОП Лузіна Н.О,ФО. Несторук А.Т« Ліси Волині», Садівничий масив "Урожай"Козацька застава с.Колодяжнем.Ковель, вул..Грушевського5. ПЛ-10кВ. Л.97-01(ТП-314; ТП-272(А); ТП-662(А); ТП-746(А); ТП-747(А) 9:00-17:00 ФОП МірошниченкоШРБУ «ВОЛИНЬРЕМБУД»Сміттєзвалище«ВДТ-К»АЗС Володимирська «Сосновий бір» м.Ковельсмт. Люблинець6. 9:00-17:00ФОП Кондратюк М.ВРелігійна організація "Волинська місцеварелігійна громада Свідків Єгови"УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Курсова Г.ВФО Шепшелей В.Я, м.Ковель, вул..Польова; вул..Чкрвоного Хреста; вул.Зелена; вул.Федьковича; вул.Т.Шевченка1. КТП-8 10.00-14.00 Оваднівський проф.ліцей (гуртожиток) смт.Локачі2. КТП-14 13.00-17.00 ФОП Васюра Холод с.Козлів3. КТП-51 9.00-17.00 ФОПМельничук,Степанюк Школа ДНЗ с.Губин вул.Л.Українки Франка Шкільна і прилеглі4. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-121 9.00-17.00 АТС ТзОВ Привітне(контора) ФОПМаксимюк,Ковальчук,Каленюшко с.Привітне вул.Центральна СадоваВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 від КТП-46 10:00-16:00 ФОП Кревський В.А. (корівник). с.Садів вул.Набережна, Грушевського, Л.Українки.2 ПЛ-0,4 від КТП-246 09:00-17:00 с.Баківці вул.Заводська.3 ПЛ-0,4 від КТП-322 09:00-17:00 с.Озеряни ДГ «Перемога» (Ферма №1).4 ПЛ-0,4 від КТП-116 09:00-16:30 Церква, ФОП ЖучкоТ.П., Милушівське СТ, ФАП, клуб, сільрада. с.Баїв вул.Перемоги, Кленова, Зелена, Набережна.5 ПЛ-0,4 від КТП-187 09:00-17:00 СТзОВ «Романів» (млин) с.Романів вул.Млинська.6 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП-305 09:00-17:00 ФОП Мельник О.С., артсвердловина. с.Піддубці вул.Київська.7 ПЛ-10 кВ Л-81 до ЛР-245 (КТП-673, 626, 481, 651, 686, 593, 699, 566, 745, 449, 705) 10:00 – 15:00 Пп Снитюк В.О., ТзОВ „Силком”, Пп Гроголь Л.І, Пп Захарчук О.С., ТзОВ „Аветра”, Пп Куць С.В., Пп Солонінко Р.Т.с. Струмівка вул. Сільська, 1-20, Об’їзднас. Підгайці вул. Ювілейна1.8:00-18:00Дитячий садокВетдільниця с. ЗгораФОП Оксентюк В.М.ФОП Шмаль В.П.П-ць Шмаль В.П. с,Згорани2. ПЛ-0.4 від КТП-83 8:00-18:00 сТерехи3, КТП-160 з ПЛ-10 від ЛР-213 до ЛР-240 8:00-18:00 ФОП Печук Ірина ВасилівнаКлуб с.Мельники,Магазин с.МельникиСВК "Украіна",Контора с. МельникиЦерква с.Мельники,ФОП Цевух Микола Михайлович,ФОП Семерей Олександр ПетровичДударчук Леонід Якович ФОП Дударчук Л.Ф.Дитячий садок с.МельникиШкола с.Мельники, Котельня с.Мельники с.Мельники4 КТП-76 8:00-18:00 сРадехів5 КТП-196 8:00-18:00 сГрабово6 КТП-428 8:00-18:00 РВНО смт. ШацьксГрабово1. 9:00-17:00смт. Любешів (вул. Б. Хмельницького, Т. Костюшка, Зелена2 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с. Бірки (Частково)3 ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-11 10:00-17:00 Мобільні станції, Поліська митниця Пост «Дольськ»; магазини; Школа; Застава Дольськ; ФАП; Страхові компанії; АТС; Поштове відділення; Клуб. Лісництво; СВК «Полісся» с. Дольськ4 КТП-42 10:00-16:00 ФАП; Клуб; ФОП Абрамович магазин, Школа столова. с. Лахвичі (Частково)1 ПЛ-0,4 кВ від ТП №33398 10:00-17:00 Школа, церква. с. Велика Ведмежка2 ПЛ-0,4 кВ від ТП №33312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Новосад Сергій Сергійович – магазин; БСМЗ «МТС». с. Чорниж1 ПЛ-0,4 Л-2 КТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ вул.Богдана Хмельницького 1-7,2-8, вул.Мічуріна 1Б4 ПЛ-0,4 Л-19 ЗТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськ вул.Козацька, вул.Л.Симиренка, вул.Івасюка 29,31, вул.Волинська 1-21, 2-221 КТП№2310:00-13:00 УкрпоштаМагазин"Дар" с.ВелимчеКафе-бар"Хуторок" с.Велимчес.Велимче2 КТП№24 13:00-17:00млин с.Велимче, с.Велимче"Ритуал"Ларьок"Любарт" с.ВелимчеФізична особа-підприємець Савлук Галина Миколаївна,Ларьок "Рукавичка"ВелимчеД/с с.Велимче с. Велимче3 КТП№125 Л-109:00-17:00 Кафе "Юлія" смт РатнеРатнівське міжгосподарське спеціалізоване лісогосподарське підприємство с. Панасі4 КТП№22 Л-110:00-17:00 с.Велимче5 КТП№18409:30-17:30 смт Ратно вул. Заболоттівська6 КТП№88 10:00-17:00 смт Ратно вул. Партизанська1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю) с.Уляники (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю)14 ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш15 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова16 ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,17 ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-10кВ Л-27-05 до ЛР-1 09:00 - 17:00. Магазин «Мясна точка»,» «Добра кухня», «Люкс»,Автостанція,Паливо-торф,ВУЖКГ,Автодор,ПП Воробець,ДПМК-14 смт Стара Вижівка вул Привокзальна, Травнева, Партизанська, Ватутіна, Незалежності,Івана Франка, Лугова, Залізнична, Коцюбинського, Лісова, Завокзальна, Будівельників, Дачна, Вокзальна,2 ЗТП-137 Л-4 09:00-19:00 Клуб, Дитячий садочок,Котельня школи, Пожежна, Амбулаторія. сДубечне вул:Незалежності.3 ПЛ-10кВ Л57-01. 10:00 - 17:00. П.П Яцунік, Гапіч, Дейнека, Зінчук, Кавас, Зорик, Грабовець, Данилюк, Горун, Микитюк,мобільний звязок Київстар,UМС.школа,база відпочинку Срібниця, с Мокре вул Заводська, с Кримне-повністю,с Любохини-повністю.1 ПЛ-0,4кВКТП-155 09:00-17:00 с.Осьмиговичі вул.Центральна2 ПЛ-0,4кВКТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик