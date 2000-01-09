Де на Волині будуть відключати світло 13 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 9.00 – 17.00
Новосілківська сільська рада с. Ковбань:
вул. Незалежності,
вул. Дачна.
2 ЗТП №17 10.00 – 13.00
Горохівський коледж ЛНАУ – уч.господарство м. Горохів:
вул. Студентська
3 КТП №496 13.00 – 17.00 Поштове відділілення Мар’янівка,
ФОП Нестерович А.О.,
Кафе "Ромашка". смт. Мар'янівка:
вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Залізнодорожна, вул. Зелена
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-226 09:30 – 16:30 с.Морозовичі вул.Північна і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-193 09:00 – 16:00 смт.Іваничі вул.Відродження, вул.Незалежності, пров.Східний і прилеглі
3. КТП-39 10:00 – 15:00 с.Низкиничі вул.Гагаріна, вул.Жовтнева, вул.Незалежності, вул.Світла, вул.Чкалова, вул.Хутір і прилеглі
4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-275 09:30 – 16:30 с.Поромів вул.Прикордонна і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. 10:00 - 16:30
Ресторан «Кальвадос», ПП «Спуціал Сервіс», міжрайбаза, ФОП Денисюк В.В., ФОП Гембік Григорій Максимович, Басюк Володимир Федорович (адмінприміщення), ФОП Лахай Віктор Андрійович, ФОП Букало Микола Павлович, ФОП Богач Валентин Анатолійович, ФОП Кот Ростислав Анатолійович, Кот Тимофій Ростиславович (міжрайбаза), ФОП Лисов Володимир Вікторович (цегляна споруда) м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 103, вул. Ватутіна (частково).
2. КТП-252 09:00 – 17:00 ФОП Лесик Володимир Ілліч (майстерня) с. Бузаки, вул. Зарічна (частково).
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-222 09:00 – 17:00 с. Соснівка, вул. Польова, вул. Щорса (частково), вул. Жовтнева (частково), вул. Першого Травня, 28
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-266 09:00 – 17:00 с. Сошично, вул. Шкільна, вул.Спортивна.
Ківерцівський район
1. 8:30-20:00
РГ святих жінок мироносиць УПЦ
с.Сапогів
вул.Центральна, 1-43,
вул.Б.Хмельницького,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ
м.Ківерці
вул.Тиверців ,буд.1-28,
вул.Горького- частково
пров. Захистників України
вул.Володимирська,
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25075 8:30-17:00 с. Дідовичі – медпункт
ФОП Чвир Євгенія Ростиславівна с.Дідовичі
вул.Центральна,
вул.Набережна,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від ТП №17
9:00-17:00 Білинська сільська Рада
с.Білин
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП №16
9:00-17:00 Голобська селищна рада с.Дарівка
3.
9:00-17:00
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
РЖКП №1
Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК»
Ф.О.Бордійчук А.С
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Нотаріус Козоріз Н.С
ТзОВ «Ковельська міська друкарня»
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА» м.Ковель, вул..Грушевського; вул..Шевченка; вул..С.Бандери;
4. ПЛ-10кВ. Л.37-09
(ТП-717(А); ТП-312(А); ТП-602; ТП-474; ТП-692(А); ТП-506; ТП-448(А)
9:00-17:00 Урочище кут,ПМК-62
ТзОВ "Бетонник",ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТ",ФОП Лисюк В.П,ФОП Кобрусев О.А,Мале приватне підприємство "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО",ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф,Ковельське комунальне підприємство "Добробут",ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О,ФО. Несторук А.Т
« Ліси Волині», Садівничий масив "Урожай"
Козацька застава с.Колодяжне
м.Ковель, вул..Грушевського
5. ПЛ-10кВ. Л.97-01
(ТП-314; ТП-272(А); ТП-662(А); ТП-746(А); ТП-747(А) 9:00-17:00 ФОП Мірошниченко
ШРБУ «ВОЛИНЬРЕМБУД»
Сміттєзвалище
«ВДТ-К»
АЗС Володимирська «Сосновий бір» м.Ковель
смт. Люблинець
6. 9:00-17:00
ФОП Кондратюк М.В
Релігійна організація "Волинська місцева
релігійна громада Свідків Єгови"
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Курсова Г.В
ФО Шепшелей В.Я, м.Ковель, вул..Польова; вул..Чкрвоного Хреста; вул.Зелена; вул.Федьковича; вул.Т.Шевченка
Локачинський район
1. КТП-8 10.00-14.00 Оваднівський проф.ліцей (гуртожиток) смт.Локачі
2. КТП-14 13.00-17.00 ФОП Васюра Холод с.Козлів
3. КТП-51 9.00-17.00 ФОПМельничук,Степанюк Школа ДНЗ с.Губин вул.Л.Українки Франка Шкільна і прилеглі
4. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-121 9.00-17.00 АТС ТзОВ Привітне(контора) ФОПМаксимюк,Ковальчук,Каленюшко с.Привітне вул.Центральна Садова
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-0,4 від КТП-46 10:00-16:00 ФОП Кревський В.А. (корівник). с.Садів вул.Набережна, Грушевського, Л.Українки.
2 ПЛ-0,4 від КТП-246 09:00-17:00 с.Баківці вул.Заводська.
3 ПЛ-0,4 від КТП-322 09:00-17:00 с.Озеряни ДГ «Перемога» (Ферма №1).
4 ПЛ-0,4 від КТП-116 09:00-16:30 Церква, ФОП ЖучкоТ.П., Милушівське СТ, ФАП, клуб, сільрада. с.Баїв вул.Перемоги, Кленова, Зелена, Набережна.
5 ПЛ-0,4 від КТП-187 09:00-17:00 СТзОВ «Романів» (млин) с.Романів вул.Млинська.
6 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП-305 09:00-17:00 ФОП Мельник О.С., артсвердловина. с.Піддубці вул.Київська.
7 ПЛ-10 кВ Л-81 до ЛР-245 (КТП-673, 626, 481, 651, 686, 593, 699, 566, 745, 449, 705) 10:00 – 15:00 Пп Снитюк В.О., ТзОВ „Силком”, Пп Гроголь Л.І, Пп Захарчук О.С., ТзОВ „Аветра”, Пп Куць С.В., Пп Солонінко Р.Т.
с. Струмівка вул. Сільська, 1-20, Об’їздна
с. Підгайці вул. Ювілейна
Любомльський та Шацький райони
1.
8:00-18:00
Дитячий садок
Ветдільниця с. Згора
ФОП Оксентюк В.М.
ФОП Шмаль В.П.
П-ць Шмаль В.П. с,Згорани
2. ПЛ-0.4 від КТП-83 8:00-18:00 сТерехи
3, КТП-160 з ПЛ-10 від ЛР-213 до ЛР-240 8:00-18:00 ФОП Печук Ірина Василівна
Клуб с.Мельники,Магазин с.Мельники
СВК "Украіна",Контора с. Мельники
Церква с.Мельники,ФОП Цевух Микола Михайлович,ФОП Семерей Олександр Петрович
Дударчук Леонід Якович ФОП Дударчук Л.Ф.
Дитячий садок с.Мельники
Школа с.Мельники, Котельня с.Мельники с.Мельники
4 КТП-76 8:00-18:00 сРадехів
5 КТП-196 8:00-18:00 сГрабово
6 КТП-428 8:00-18:00 РВНО смт. Шацьк
сГрабово
Любешівський район
1. 9:00-17:00
смт. Любешів (вул. Б. Хмельницького, Т. Костюшка, Зелена
2 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с. Бірки (Частково)
3 ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-11 10:00-17:00 Мобільні станції, Поліська митниця Пост «Дольськ»; магазини; Школа; Застава Дольськ; ФАП; Страхові компанії; АТС; Поштове відділення; Клуб. Лісництво; СВК «Полісся» с. Дольськ
4 КТП-42 10:00-16:00 ФАП; Клуб; ФОП Абрамович магазин, Школа столова. с. Лахвичі (Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від ТП №33398 10:00-17:00 Школа, церква. с. Велика Ведмежка
2 ПЛ-0,4 кВ від ТП №33312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Новосад Сергій Сергійович – магазин; БСМЗ «МТС». с. Чорниж
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 Л-2 КТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ вул.Богдана Хмельницького 1-7,2-8, вул.Мічуріна 1Б
4 ПЛ-0,4 Л-19 ЗТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськ вул.Козацька, вул.Л.Симиренка, вул.Івасюка 29,31, вул.Волинська 1-21, 2-22
Ратнівський район
1 КТП№23
10:00-13:00 Укрпошта
Магазин"Дар" с.Велимче
Кафе-бар"Хуторок" с.Велимче
с.Велимче
2 КТП№24 13:00-17:00
млин с.Велимче, с.Велимче"Ритуал"
Ларьок"Любарт" с.Велимче
Фізична особа-підприємець Савлук Галина Миколаївна,Ларьок "Рукавичка"Велимче
Д/с с.Велимче с. Велимче
3 КТП№125 Л-1
09:00-17:00 Кафе "Юлія" смт Ратне
Ратнівське міжгосподарське спеціалізоване лісогосподарське підприємство с. Панасі
4 КТП№22 Л-1
10:00-17:00 с.Велимче
5 КТП№184
09:30-17:30 смт Ратно вул. Заболоттівська
6 КТП№88 10:00-17:00 смт Ратно вул. Партизанська
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна
5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова
7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині
8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка
9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка
10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж
11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова
13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Уляники (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
14 ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
15 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
16 ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
17 ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10кВ Л-27-05 до ЛР-1 09:00 - 17:00. Магазин «Мясна точка»,» «Добра кухня», «Люкс»,Автостанція,Паливо-торф,ВУЖКГ,Автодор,ПП Воробець,ДПМК-14 смт Стара Вижівка вул Привокзальна, Травнева, Партизанська, Ватутіна, Незалежності,Івана Франка, Лугова, Залізнична, Коцюбинського, Лісова, Завокзальна, Будівельників, Дачна, Вокзальна,
2 ЗТП-137 Л-4 09:00-19:00 Клуб, Дитячий садочок,Котельня школи, Пожежна, Амбулаторія. сДубечне вул:Незалежності.
3 ПЛ-10кВ Л57-01. 10:00 - 17:00. П.П Яцунік, Гапіч, Дейнека, Зінчук, Кавас, Зорик, Грабовець, Данилюк, Горун, Микитюк,мобільний звязок Київстар,UМС.школа,база відпочинку Срібниця, с Мокре вул Заводська, с Кримне-повністю,с Любохини-повністю.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-155 09:00-17:00 с.Осьмиговичі вул.Центральна
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 9.00 – 17.00
Новосілківська сільська рада с. Ковбань:
вул. Незалежності,
вул. Дачна.
2 ЗТП №17 10.00 – 13.00
Горохівський коледж ЛНАУ – уч.господарство м. Горохів:
вул. Студентська
3 КТП №496 13.00 – 17.00 Поштове відділілення Мар’янівка,
ФОП Нестерович А.О.,
Кафе "Ромашка". смт. Мар'янівка:
вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Залізнодорожна, вул. Зелена
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-226 09:30 – 16:30 с.Морозовичі вул.Північна і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-193 09:00 – 16:00 смт.Іваничі вул.Відродження, вул.Незалежності, пров.Східний і прилеглі
3. КТП-39 10:00 – 15:00 с.Низкиничі вул.Гагаріна, вул.Жовтнева, вул.Незалежності, вул.Світла, вул.Чкалова, вул.Хутір і прилеглі
4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-275 09:30 – 16:30 с.Поромів вул.Прикордонна і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. 10:00 - 16:30
Ресторан «Кальвадос», ПП «Спуціал Сервіс», міжрайбаза, ФОП Денисюк В.В., ФОП Гембік Григорій Максимович, Басюк Володимир Федорович (адмінприміщення), ФОП Лахай Віктор Андрійович, ФОП Букало Микола Павлович, ФОП Богач Валентин Анатолійович, ФОП Кот Ростислав Анатолійович, Кот Тимофій Ростиславович (міжрайбаза), ФОП Лисов Володимир Вікторович (цегляна споруда) м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 103, вул. Ватутіна (частково).
2. КТП-252 09:00 – 17:00 ФОП Лесик Володимир Ілліч (майстерня) с. Бузаки, вул. Зарічна (частково).
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-222 09:00 – 17:00 с. Соснівка, вул. Польова, вул. Щорса (частково), вул. Жовтнева (частково), вул. Першого Травня, 28
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-266 09:00 – 17:00 с. Сошично, вул. Шкільна, вул.Спортивна.
Ківерцівський район
1. 8:30-20:00
РГ святих жінок мироносиць УПЦ
с.Сапогів
вул.Центральна, 1-43,
вул.Б.Хмельницького,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ
м.Ківерці
вул.Тиверців ,буд.1-28,
вул.Горького- частково
пров. Захистників України
вул.Володимирська,
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25075 8:30-17:00 с. Дідовичі – медпункт
ФОП Чвир Євгенія Ростиславівна с.Дідовичі
вул.Центральна,
вул.Набережна,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від ТП №17
9:00-17:00 Білинська сільська Рада
с.Білин
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП №16
9:00-17:00 Голобська селищна рада с.Дарівка
3.
9:00-17:00
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
РЖКП №1
Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК»
Ф.О.Бордійчук А.С
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Нотаріус Козоріз Н.С
ТзОВ «Ковельська міська друкарня»
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА» м.Ковель, вул..Грушевського; вул..Шевченка; вул..С.Бандери;
4. ПЛ-10кВ. Л.37-09
(ТП-717(А); ТП-312(А); ТП-602; ТП-474; ТП-692(А); ТП-506; ТП-448(А)
9:00-17:00 Урочище кут,ПМК-62
ТзОВ "Бетонник",ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТ",ФОП Лисюк В.П,ФОП Кобрусев О.А,Мале приватне підприємство "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО",ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф,Ковельське комунальне підприємство "Добробут",ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О,ФО. Несторук А.Т
« Ліси Волині», Садівничий масив "Урожай"
Козацька застава с.Колодяжне
м.Ковель, вул..Грушевського
5. ПЛ-10кВ. Л.97-01
(ТП-314; ТП-272(А); ТП-662(А); ТП-746(А); ТП-747(А) 9:00-17:00 ФОП Мірошниченко
ШРБУ «ВОЛИНЬРЕМБУД»
Сміттєзвалище
«ВДТ-К»
АЗС Володимирська «Сосновий бір» м.Ковель
смт. Люблинець
6. 9:00-17:00
ФОП Кондратюк М.В
Релігійна організація "Волинська місцева
релігійна громада Свідків Єгови"
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Курсова Г.В
ФО Шепшелей В.Я, м.Ковель, вул..Польова; вул..Чкрвоного Хреста; вул.Зелена; вул.Федьковича; вул.Т.Шевченка
Локачинський район
1. КТП-8 10.00-14.00 Оваднівський проф.ліцей (гуртожиток) смт.Локачі
2. КТП-14 13.00-17.00 ФОП Васюра Холод с.Козлів
3. КТП-51 9.00-17.00 ФОПМельничук,Степанюк Школа ДНЗ с.Губин вул.Л.Українки Франка Шкільна і прилеглі
4. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-121 9.00-17.00 АТС ТзОВ Привітне(контора) ФОПМаксимюк,Ковальчук,Каленюшко с.Привітне вул.Центральна Садова
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-0,4 від КТП-46 10:00-16:00 ФОП Кревський В.А. (корівник). с.Садів вул.Набережна, Грушевського, Л.Українки.
2 ПЛ-0,4 від КТП-246 09:00-17:00 с.Баківці вул.Заводська.
3 ПЛ-0,4 від КТП-322 09:00-17:00 с.Озеряни ДГ «Перемога» (Ферма №1).
4 ПЛ-0,4 від КТП-116 09:00-16:30 Церква, ФОП ЖучкоТ.П., Милушівське СТ, ФАП, клуб, сільрада. с.Баїв вул.Перемоги, Кленова, Зелена, Набережна.
5 ПЛ-0,4 від КТП-187 09:00-17:00 СТзОВ «Романів» (млин) с.Романів вул.Млинська.
6 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП-305 09:00-17:00 ФОП Мельник О.С., артсвердловина. с.Піддубці вул.Київська.
7 ПЛ-10 кВ Л-81 до ЛР-245 (КТП-673, 626, 481, 651, 686, 593, 699, 566, 745, 449, 705) 10:00 – 15:00 Пп Снитюк В.О., ТзОВ „Силком”, Пп Гроголь Л.І, Пп Захарчук О.С., ТзОВ „Аветра”, Пп Куць С.В., Пп Солонінко Р.Т.
с. Струмівка вул. Сільська, 1-20, Об’їздна
с. Підгайці вул. Ювілейна
Любомльський та Шацький райони
1.
8:00-18:00
Дитячий садок
Ветдільниця с. Згора
ФОП Оксентюк В.М.
ФОП Шмаль В.П.
П-ць Шмаль В.П. с,Згорани
2. ПЛ-0.4 від КТП-83 8:00-18:00 сТерехи
3, КТП-160 з ПЛ-10 від ЛР-213 до ЛР-240 8:00-18:00 ФОП Печук Ірина Василівна
Клуб с.Мельники,Магазин с.Мельники
СВК "Украіна",Контора с. Мельники
Церква с.Мельники,ФОП Цевух Микола Михайлович,ФОП Семерей Олександр Петрович
Дударчук Леонід Якович ФОП Дударчук Л.Ф.
Дитячий садок с.Мельники
Школа с.Мельники, Котельня с.Мельники с.Мельники
4 КТП-76 8:00-18:00 сРадехів
5 КТП-196 8:00-18:00 сГрабово
6 КТП-428 8:00-18:00 РВНО смт. Шацьк
сГрабово
Любешівський район
1. 9:00-17:00
смт. Любешів (вул. Б. Хмельницького, Т. Костюшка, Зелена
2 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с. Бірки (Частково)
3 ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-11 10:00-17:00 Мобільні станції, Поліська митниця Пост «Дольськ»; магазини; Школа; Застава Дольськ; ФАП; Страхові компанії; АТС; Поштове відділення; Клуб. Лісництво; СВК «Полісся» с. Дольськ
4 КТП-42 10:00-16:00 ФАП; Клуб; ФОП Абрамович магазин, Школа столова. с. Лахвичі (Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від ТП №33398 10:00-17:00 Школа, церква. с. Велика Ведмежка
2 ПЛ-0,4 кВ від ТП №33312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Новосад Сергій Сергійович – магазин; БСМЗ «МТС». с. Чорниж
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 Л-2 КТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ вул.Богдана Хмельницького 1-7,2-8, вул.Мічуріна 1Б
4 ПЛ-0,4 Л-19 ЗТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськ вул.Козацька, вул.Л.Симиренка, вул.Івасюка 29,31, вул.Волинська 1-21, 2-22
Ратнівський район
1 КТП№23
10:00-13:00 Укрпошта
Магазин"Дар" с.Велимче
Кафе-бар"Хуторок" с.Велимче
с.Велимче
2 КТП№24 13:00-17:00
млин с.Велимче, с.Велимче"Ритуал"
Ларьок"Любарт" с.Велимче
Фізична особа-підприємець Савлук Галина Миколаївна,Ларьок "Рукавичка"Велимче
Д/с с.Велимче с. Велимче
3 КТП№125 Л-1
09:00-17:00 Кафе "Юлія" смт Ратне
Ратнівське міжгосподарське спеціалізоване лісогосподарське підприємство с. Панасі
4 КТП№22 Л-1
10:00-17:00 с.Велимче
5 КТП№184
09:30-17:30 смт Ратно вул. Заболоттівська
6 КТП№88 10:00-17:00 смт Ратно вул. Партизанська
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна
5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова
7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині
8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка
9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка
10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж
11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова
13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Уляники (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
14 ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
15 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
16 ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
17 ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10кВ Л-27-05 до ЛР-1 09:00 - 17:00. Магазин «Мясна точка»,» «Добра кухня», «Люкс»,Автостанція,Паливо-торф,ВУЖКГ,Автодор,ПП Воробець,ДПМК-14 смт Стара Вижівка вул Привокзальна, Травнева, Партизанська, Ватутіна, Незалежності,Івана Франка, Лугова, Залізнична, Коцюбинського, Лісова, Завокзальна, Будівельників, Дачна, Вокзальна,
2 ЗТП-137 Л-4 09:00-19:00 Клуб, Дитячий садочок,Котельня школи, Пожежна, Амбулаторія. сДубечне вул:Незалежності.
3 ПЛ-10кВ Л57-01. 10:00 - 17:00. П.П Яцунік, Гапіч, Дейнека, Зінчук, Кавас, Зорик, Грабовець, Данилюк, Горун, Микитюк,мобільний звязок Київстар,UМС.школа,база відпочинку Срібниця, с Мокре вул Заводська, с Кримне-повністю,с Любохини-повністю.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-155 09:00-17:00 с.Осьмиговичі вул.Центральна
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик
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