Свій дім – реальність: вже збудовану квартиру у «StyleUP» можна придбати в іпотеку під 7%*
Сьогодні, 12:19
Житловий комплекс «StyleUP», який будує компанія «Континіум Девелопмент» отримав акредитацію на участь у державній програмі «Доступна іпотека 7%. Тож, вже здане у експлуатацію житло комфорт-класу можна взяти у кредит на 20 років, сплачуючи посильну для кожної сім’ї суму.
Про умови придбання квартири за іпотечною програмою розповіли у відділі продажу ЖК «StyleUP».
Менеджерка з продажу ЖК «StyleUP» Вікторія Ярошик каже, що, для прикладу, при купівлі в іпотеку квартири на 42 квадратних метри, щомісячний платіж для покупця становитиме 4800 гривень. Насправді ставка за іпотекою буде більшою, але учасники програми зможуть взяти кредит на житло лише під 7%, решту компенсує держава.
Так, вартість квартири на 42 «квадрати», на прикладі якої здійснили розрахунок, становить 774 тисячі гривень. Перший внесок – 154 тисячі (20%), сума кредиту – 619 200 гривень. Тож, сплачувати при такій позиці 4800 гривень у місяць й одразу мати можливість жити в своїй квартирі – чудова можливість для багатьох, хто зараз змушений платити так само, а часто й набагато більше за орендоване житло.
Отримати пільговий кредит можна в уповноваженому на участь у програмі банку, у випадку із ЖК «StyleUP» йдеться про «Кредобанк».
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Умови участі у державній програмі «Доступна іпотека 7%»:
- Перший внесок – 20%;
- Вік позичальників – 25-65 років.
- Позичальники повинні мати стабільний дохід і бути платоспроможними оплачувати кредит протягом 20 років. Проте фінансові обмеження більш жорсткі не стосовно мінімуму, який потрібно заробляти, а навпаки – стосовно верхньої межі. Сукупний дохід сім’ї в місяць повинен бути не більшим за 10 середньостатистичних зарплат для регіону, де проживає позичальник.
- Площа квартири, на яку можна отримати іпотеку, на сім’ю із двох людей становить 50 м2, для кожного наступного члена сім’я – ще плюс 20 м2. Якщо квартира буде більшою, за кожен наступний квадратний метр будуть сплачувати самостійно. Наприклад, для родини з трьох людей нормативна площа становитиме 70 м², тому максимальний метраж, який дозволить ця програма, — 84 м². І за 14 додаткових метрів треба платити повністю з власної кишені.
- Позичальник та члени його сім’ї не повинні мати житлову нерухомість у власності та/або чинну угоду про фінансування будівництва нерухомості та/або майнові права на об’єкти незавершеного будівництва, якщо площа такої нерухомості перевищує нормативну площу предмета іпотеки (про неї трохи нижче).
Нагадаємо, перші два із 9 будинків житлового комплексу «StyleUP», що на вулиці Рівненській навпроти «Модерн Експо», вже здали в експлуатацію. Відповідний сертифікат «StyleUP» отримав від Державної архітектурно-будівельної інспекції учора, 29 червня. Тож, тим, хто купить тут квартиру або візьме її в іпотеку, можна одразу робити ремонт та заселятися.
Наразі йдеться про 128 квартир (по 64 у одному будинку), більша частина з яких – уже розкуплені.
Детальну інформацію про ЖК «StyleUP» можна дізнатися у відділі продажу безпосередньо біля будинків комплексу на вулиці Рівненській або у відділі продажу, що на вулиці Сухомлинського, 1 (1-ий поверх ТРЦ «ПортСіті»). Або ж за номером телефону: +38 (067) 220 00 35.
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Про умови придбання квартири за іпотечною програмою розповіли у відділі продажу ЖК «StyleUP».
Менеджерка з продажу ЖК «StyleUP» Вікторія Ярошик каже, що, для прикладу, при купівлі в іпотеку квартири на 42 квадратних метри, щомісячний платіж для покупця становитиме 4800 гривень. Насправді ставка за іпотекою буде більшою, але учасники програми зможуть взяти кредит на житло лише під 7%, решту компенсує держава.
Так, вартість квартири на 42 «квадрати», на прикладі якої здійснили розрахунок, становить 774 тисячі гривень. Перший внесок – 154 тисячі (20%), сума кредиту – 619 200 гривень. Тож, сплачувати при такій позиці 4800 гривень у місяць й одразу мати можливість жити в своїй квартирі – чудова можливість для багатьох, хто зараз змушений платити так само, а часто й набагато більше за орендоване житло.
Отримати пільговий кредит можна в уповноваженому на участь у програмі банку, у випадку із ЖК «StyleUP» йдеться про «Кредобанк».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ідеально свій простір: чому варто обрати квартиру з вільним плануванням у ЖК «StyleUP»*
Умови участі у державній програмі «Доступна іпотека 7%»:
- Перший внесок – 20%;
- Вік позичальників – 25-65 років.
- Позичальники повинні мати стабільний дохід і бути платоспроможними оплачувати кредит протягом 20 років. Проте фінансові обмеження більш жорсткі не стосовно мінімуму, який потрібно заробляти, а навпаки – стосовно верхньої межі. Сукупний дохід сім’ї в місяць повинен бути не більшим за 10 середньостатистичних зарплат для регіону, де проживає позичальник.
- Площа квартири, на яку можна отримати іпотеку, на сім’ю із двох людей становить 50 м2, для кожного наступного члена сім’я – ще плюс 20 м2. Якщо квартира буде більшою, за кожен наступний квадратний метр будуть сплачувати самостійно. Наприклад, для родини з трьох людей нормативна площа становитиме 70 м², тому максимальний метраж, який дозволить ця програма, — 84 м². І за 14 додаткових метрів треба платити повністю з власної кишені.
- Позичальник та члени його сім’ї не повинні мати житлову нерухомість у власності та/або чинну угоду про фінансування будівництва нерухомості та/або майнові права на об’єкти незавершеного будівництва, якщо площа такої нерухомості перевищує нормативну площу предмета іпотеки (про неї трохи нижче).
Нагадаємо, перші два із 9 будинків житлового комплексу «StyleUP», що на вулиці Рівненській навпроти «Модерн Експо», вже здали в експлуатацію. Відповідний сертифікат «StyleUP» отримав від Державної архітектурно-будівельної інспекції учора, 29 червня. Тож, тим, хто купить тут квартиру або візьме її в іпотеку, можна одразу робити ремонт та заселятися.
Наразі йдеться про 128 квартир (по 64 у одному будинку), більша частина з яких – уже розкуплені.
Детальну інформацію про ЖК «StyleUP» можна дізнатися у відділі продажу безпосередньо біля будинків комплексу на вулиці Рівненській або у відділі продажу, що на вулиці Сухомлинського, 1 (1-ий поверх ТРЦ «ПортСіті»). Або ж за номером телефону: +38 (067) 220 00 35.
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