Свій дім – реальність: вже збудовану квартиру у «StyleUP» можна придбати в іпотеку під 7%*

, який будує компаніяотримав акредитацію на участь у державній програмі «Доступна іпотека 7%. Тож, вже здане у експлуатацію житло комфорт-класу можна взяти у кредит на 20 років, сплачуючи посильну для кожної сім’ї суму.Про умови придбання квартири за іпотечною програмою розповіли у відділі продажу ЖК «StyleUP».Менеджерка з продажу ЖК «StyleUP»каже, що, для прикладу, при купівлі в іпотеку квартири на 42 квадратних метри, щомісячний платіж для покупця становитиме 4800 гривень. Насправді ставка за іпотекою буде більшою, але учасники програми зможуть взяти кредит на житло лише під 7%, решту компенсує держава.Так, вартість квартири на 42 «квадрати», на прикладі якої здійснили розрахунок, становить 774 тисячі гривень. Перший внесок – 154 тисячі (20%), сума кредиту – 619 200 гривень. Тож, сплачувати при такій позиці 4800 гривень у місяць й одразу мати можливість жити в своїй квартирі – чудова можливість для багатьох, хто зараз змушений платити так само, а часто й набагато більше за орендоване житло.Отримати пільговий кредит можна в уповноваженому на участь у програмі банку, у випадку із ЖК «StyleUP» йдеться про «Кредобанк».Умови участі у державній програмі «Доступна іпотека 7%»:- Перший внесок – 20%;- Вік позичальників – 25-65 років.- Позичальники повинні мати стабільний дохід і бути платоспроможними оплачувати кредит протягом 20 років. Проте фінансові обмеження більш жорсткі не стосовно мінімуму, який потрібно заробляти, а навпаки – стосовно верхньої межі. Сукупний дохід сім’ї в місяць повинен бути не більшим за 10 середньостатистичних зарплат для регіону, де проживає позичальник.- Площа квартири, на яку можна отримати іпотеку, на сім’ю із двох людей становить 50 м2, для кожного наступного члена сім’я – ще плюс 20 м2. Якщо квартира буде більшою, за кожен наступний квадратний метр будуть сплачувати самостійно. Наприклад, для родини з трьох людей нормативна площа становитиме 70 м², тому максимальний метраж, який дозволить ця програма, — 84 м². І за 14 додаткових метрів треба платити повністю з власної кишені.- Позичальник та члени його сім’ї не повинні мати житлову нерухомість у власності та/або чинну угоду про фінансування будівництва нерухомості та/або майнові права на об’єкти незавершеного будівництва, якщо площа такої нерухомості перевищує нормативну площу предмета іпотеки (про неї трохи нижче).Нагадаємо,. Відповідний сертифікат «StyleUP» отримав від Державної архітектурно-будівельної інспекції учора, 29 червня. Тож, тим, хто купить тут квартиру або візьме її в іпотеку, можна одразу робити ремонт та заселятися.Наразі йдеться про 128 квартир (по 64 у одному будинку), більша частина з яких – уже розкуплені.