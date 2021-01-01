На Волині злодій викрав з приміщення церкви велосипед

Правоохоронці викрили жителя Турійщини у крадіжці велосипеду.Так, 10 липня до поліції звернувся 19-річний ковельчанин із заявою про крадіжку, - інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Як повідомив потерпілий, подія трапилась в післяобідню пору у місті Ковелі. З коридору приміщення християнської церкви, викрали його велосипед, який він залишив без нагляду. Сума збитків становить 9 тисяч гривень.Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 55-річний житель села Туполи. Викрадений ровер вилучили та повернуть власнику.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покрання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років. Триває слідство.