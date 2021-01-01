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На Волині злодій викрав з приміщення церкви велосипед

На Волині злодій викрав з приміщення церкви велосипед
Правоохоронці викрили жителя Турійщини у крадіжці велосипеду.

Так, 10 липня до поліції звернувся 19-річний ковельчанин із заявою про крадіжку, - інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Як повідомив потерпілий, подія трапилась в післяобідню пору у місті Ковелі. З коридору приміщення християнської церкви, викрали його велосипед, який він залишив без нагляду. Сума збитків становить 9 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 55-річний житель села Туполи. Викрадений ровер вилучили та повернуть власнику.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покрання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років. Триває слідство.

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Теги: велосипед, крадіжка, церква
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