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Перевірятимуть документи та обмежуватимуть рух: у Луцьку відбудуться антитерористичні навчання СБУ

Перевірятимуть документи та обмежуватимуть рух: у Луцьку відбудуться антитерористичні навчання СБУ
14-16 липня Координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України у Волинській області проведе в обласному центрі планові антитерористичні навчання.

Про це повідомляє пресслужба УСБУ у Волинській області.

Тренування пройдуть на території та околицях Луцька за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху та огляд транспортних засобів, перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців міста зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

Громадян просять дотримуватися правил особистої безпеки та у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером «гарячої лінії» УСБУ у Волинській області (0332)24-40-25, 0977911911, або телефонувати на лінію 102.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, СБУ, антитерористичні навчання
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