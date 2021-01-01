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Що в декларації нового очільника відділу транспорту в Луцьку

Що в декларації нового очільника відділу транспорту в Луцьку
Новопризначений керівник відділу транспорту міської ради Віктор Главічка має земельну ділянку на Рівненщині, недобудований будинок, а також тримає разом із дружиною 150 тисяч гривень готівкою.

Про це йдеться у його декларації після звільнення з посади головного спеціаліста відділу логістики управління транспорту та зв’язку.

Нагадаємо, з 9 липня 2021 року Віктора Главічку перевели на посаду начальника відділу транспорту Луцької міської ради з посади головного спеціаліста відділу логістики перевезень управління транспорту та у зв’язку з успішним проходженням стажування. Натомість колишнього головного транспортника Луцька Володимира Степанова понизили до головного спеціаліста.

У власності Віктора Главічки - земля на 0,1981 га у Перемилівці на Рівненщині та 0,1 га у Струмівці. Його дружина Ніна Главічка має квартиру у Луцьку площею 70,7 кв. м. Вказав новий головний транспортник міста у декларації недобудований будинок на 234,40 у Струмівці.

Жодних транспортних засобів Віктор Главічка не має, натомість у власності дружини - мопед PEGASUS, легковик CHRYSLER, вантажівки MAN та Mercedes-Benz Atego.

У 2020 році Главічка заробив 30 320 гривень у ГУНП, отримав 1000 гривень соцвиплати, 21809 гривень пенсії, 6856 гривень пільги готівкою.

Разом із жінкою готівкою тримає посадовець 3 000 доларів та 70 000 гривень, тобто приблизно 151 тисячу гривень.

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Теги: транспорт, Луцьк, відділ транспорту, декларація
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