В Іспанії у морі втопилась українка

Ірини Борис.



Декілька днів тому українська заробітчанка загинула під час відпочинку на морі, - пише видання



Інформують, що Ірина зайшла у воду із 6-річним сином (її малолітня донька із чоловіком-іспанцем у цей час були на березі). Висока штормова хвиля раптово накрила жінку з дитиною. Ірина встигла покликати про допомогу. Чоловік кинувся до дитини, підхопив його, а в цей час нова хвиля накрила дружину, збила з ніг і віднесла її у море.



Про Ірину Борис у Бережанах відгукуються дуже тепло. Із золотою медаллю вона закінчила школу, у Львівській комерційній академії отримала диплом із відзнакою.



«Це була унікальна людина!» — так кореспонденту «Високого Замку» сказала про цю жінку одна з її сусідок. 20 років тому Ірина подалася на заробітки до Іспанії. Закінчила там ще один вищий навчальний заклад. Крім іспанської, добре вивчила англійську. Знання кількох мов допомогло їй влаштуватися у туристичну фірму.



В Іспанії українка знайшла своє особисте щастя. Поховати доньку в Україні вирішили її батьки, які часто приїжджали в Іспанію, щоб допомогти доглядати своїх внуків.

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