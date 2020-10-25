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Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів: на Волині авто збило велосипедиста

Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів: на Волині авто збило велосипедиста
Вчора ввечері, 11 липня, поблизу Ковеля сталася дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста та автомобіля.

Про це повідомляє "Ковель media".

Біля перехрестя, яке розташоване неподалік кладовища та повороту на смт Люблинець, автомобіль марки «Тoyota Corolla» допустив зіткнення з велосипедистом.

Легковик рухався в сторону Ковеля. За словами очевидців ДТП, від удару велосипедиста відкинуло на кілька метрів від пішохідного переходу.

Машина екстреної медичної допомоги забрала потерпілого до лікарні о 22:50.

На місці ДТП працювала патрульна поліція.


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Теги: Ковель, аварія, велосипедист
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