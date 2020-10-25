Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів: на Волині авто збило велосипедиста
Сьогодні, 13:46
Вчора ввечері, 11 липня, поблизу Ковеля сталася дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста та автомобіля.
Про це повідомляє "Ковель media".
Біля перехрестя, яке розташоване неподалік кладовища та повороту на смт Люблинець, автомобіль марки «Тoyota Corolla» допустив зіткнення з велосипедистом.
Легковик рухався в сторону Ковеля. За словами очевидців ДТП, від удару велосипедиста відкинуло на кілька метрів від пішохідного переходу.
Машина екстреної медичної допомоги забрала потерпілого до лікарні о 22:50.
На місці ДТП працювала патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Ковель media".
Біля перехрестя, яке розташоване неподалік кладовища та повороту на смт Люблинець, автомобіль марки «Тoyota Corolla» допустив зіткнення з велосипедистом.
Легковик рухався в сторону Ковеля. За словами очевидців ДТП, від удару велосипедиста відкинуло на кілька метрів від пішохідного переходу.
Машина екстреної медичної допомоги забрала потерпілого до лікарні о 22:50.
На місці ДТП працювала патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні вакцину Pfizer тепер використовуватимуть для щеплень у центрах масової вакцинації
Сьогодні, 14:21
«Не було сил – все одно йшла до клумб»: волинянці побороти третю стадію раку допомагали квіти
Сьогодні, 14:10
Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів: на Волині авто збило велосипедиста
Сьогодні, 13:46
В Іспанії у морі втопилась українка
Сьогодні, 13:24
У Луцьку збудують новий храм УПЦ (МП)
Сьогодні, 13:23