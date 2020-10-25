Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів: на Волині авто збило велосипедиста





Про це повідомляє



Біля перехрестя, яке розташоване неподалік кладовища та повороту на смт Люблинець, автомобіль марки «Тoyota Corolla» допустив зіткнення з велосипедистом.



Легковик рухався в сторону Ковеля. За словами очевидців ДТП, від удару велосипедиста відкинуло на кілька метрів від пішохідного переходу.



Машина екстреної медичної допомоги забрала потерпілого до лікарні о 22:50.



На місці ДТП працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора ввечері, 11 липня, поблизу Ковеля сталася дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста та автомобіля.Про це повідомляє "Ковель media". Біля перехрестя, яке розташоване неподалік кладовища та повороту на смт Люблинець, автомобіль марки «Тoyota Corolla» допустив зіткнення з велосипедистом.Легковик рухався в сторону Ковеля. За словами очевидців ДТП, від удару велосипедиста відкинуло на кілька метрів від пішохідного переходу.Машина екстреної медичної допомоги забрала потерпілого до лікарні о 22:50.На місці ДТП працювала патрульна поліція.

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