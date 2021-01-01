Жінка намагалася провезти боєприпаси через «Ягодин»





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.



Громадянка України автомобілем Renault їхала з Польщі в Україну через пункт пропуску «Ягодин». Враховуючи наявні ризики щодо можливого перевезення заборонених товарів, прикордонники спільно інспектором митниці прийняли рішення про додатковий огляд автівки.



За результатами поглибленої перевірки правоохоронці виявили сховки за водійськими сидіннями та під обшивкою вантажного відсіку. З’ясувалося, що жінка приховано перевозила 800 гільз калібру 7,62 мм, 4,5 тис. куль калібрів 7,83 мм та 8,6 мм, а також 24 телескопічних кийки - 23 і 26 дюймів.



Про можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ, повідомили Любомльське ВП ГУНП у Волинській області. Співробітники Нацполіції провели слідчі дії, вилучили транспортний засіб і виявлені предмети.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-польському кордоні виявили жінку, що перевозила боєприпаси.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Громадянка України автомобілем Renault їхала з Польщі в Україну через пункт пропуску «Ягодин». Враховуючи наявні ризики щодо можливого перевезення заборонених товарів, прикордонники спільно інспектором митниці прийняли рішення про додатковий огляд автівки.За результатами поглибленої перевірки правоохоронці виявили сховки за водійськими сидіннями та під обшивкою вантажного відсіку. З’ясувалося, що жінка приховано перевозила 800 гільз калібру 7,62 мм, 4,5 тис. куль калібрів 7,83 мм та 8,6 мм, а також 24 телескопічних кийки - 23 і 26 дюймів.Про можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ, повідомили Любомльське ВП ГУНП у Волинській області. Співробітники Нацполіції провели слідчі дії, вилучили транспортний засіб і виявлені предмети.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію