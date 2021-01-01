вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жінка намагалася провезти боєприпаси через «Ягодин»

Жінка намагалася провезти боєприпаси через «Ягодин»
На українсько-польському кордоні виявили жінку, що перевозила боєприпаси.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Громадянка України автомобілем Renault їхала з Польщі в Україну через пункт пропуску «Ягодин». Враховуючи наявні ризики щодо можливого перевезення заборонених товарів, прикордонники спільно інспектором митниці прийняли рішення про додатковий огляд автівки.

За результатами поглибленої перевірки правоохоронці виявили сховки за водійськими сидіннями та під обшивкою вантажного відсіку. З’ясувалося, що жінка приховано перевозила 800 гільз калібру 7,62 мм, 4,5 тис. куль калібрів 7,83 мм та 8,6 мм, а також 24 телескопічних кийки - 23 і 26 дюймів.

Про можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ, повідомили Любомльське ВП ГУНП у Волинській області. Співробітники Нацполіції провели слідчі дії, вилучили транспортний засіб і виявлені предмети.
Жінка намагалася провезти боєприпаси через «Ягодин»
Жінка намагалася провезти боєприпаси через «Ягодин»
Жінка намагалася провезти боєприпаси через «Ягодин»
Жінка намагалася провезти боєприпаси через «Ягодин»
Жінка намагалася провезти боєприпаси через «Ягодин»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: боєприпаси, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жінка намагалася провезти боєприпаси через «Ягодин»
Сьогодні, 14:29
В Україні вакцину Pfizer тепер використовуватимуть для щеплень у центрах масової вакцинації
Сьогодні, 14:21
«Не було сил – все одно йшла до клумб»: волинянці побороти третю стадію раку допомагали квіти
Сьогодні, 14:10
Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів: на Волині авто збило велосипедиста
Сьогодні, 13:46
В Іспанії у морі втопилась українка
Сьогодні, 13:24
Схожі новини
Під час збирання чорниць у лісі волиняни натрапили на небезпечні знахідки Під час збирання чорниць у лісі волиняни натрапили на небезпечні знахідки
07 липень, 13:40
Через «Ягодин» намагалися перевезти двомісний літак на суму понад 4 мільйони гривень Через «Ягодин» намагалися перевезти двомісний літак на суму понад 4 мільйони гривень
01 липень, 17:54
На «Ягодині» затримали двох чоловіків, які хотіли зекономити на розмитненні автівок На «Ягодині» затримали двох чоловіків, які хотіли зекономити на розмитненні автівок
29 червень, 11:30
Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти китайські товари на майже 2,5 мільйона. ФОТО Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти китайські товари на майже 2,5 мільйона. ФОТО
23 червень, 13:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жінка намагалася провезти боєприпаси через «Ягодин»
Сьогодні, 14:29
 0
В Україні вакцину Pfizer тепер використовуватимуть для щеплень у центрах масової вакцинації
Сьогодні, 14:21
 0
«Не було сил – все одно йшла до клумб»: волинянці побороти третю стадію раку допомагали квіти
Сьогодні, 14:10
 0
Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів: на Волині авто збило велосипедиста
Сьогодні, 13:46
 0
В Іспанії у морі втопилась українка
Сьогодні, 13:24
 0
Медіа
відео
1/8