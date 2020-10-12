У Луцьку на автостанції спіймали хлопця з наркотиками





Про це



У суботу, 10-го липня, під час вечірнього патрулювання інспектори роти тактико-оперативного реагування на території автостанції міста Луцька, що на вулиці Конякіна, помітили трьох осіб. Останні, помітивши службовий автомобіль, почали підозріло себе поводити та уникати зорового контакту із поліцейськими.



Відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", до вказаних осіб застосували превентивний захід - поверхневу перевірку.



У результаті якої в 28-річного чоловіка виявили поліетиленовий мішечок із невідомою порошкоподібною речовиною блакитного кольору.



Наступного дня, 11 липня, близько 18 години, під час патрулювання на вулиці Глушець ТОРівці помітили ще одну компанію чоловіків, які почали різко розходитись, помітивши службовий автомобіль.



До осіб також застосували превентивний захід - поверхневу перевірку, під час якої у 24-річного чоловіка у купюрі виявили невідому порошкоподібну блакитного кольору.



В обох випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські патрульні продовжують виявляти в осіб наркотичні речовини.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.У суботу, 10-го липня, під час вечірнього патрулювання інспектори роти тактико-оперативного реагування на території автостанції міста Луцька, що на вулиці Конякіна, помітили трьох осіб. Останні, помітивши службовий автомобіль, почали підозріло себе поводити та уникати зорового контакту із поліцейськими.Відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", до вказаних осіб застосували превентивний захід - поверхневу перевірку.У результаті якої в 28-річного чоловіка виявили поліетиленовий мішечок із невідомою порошкоподібною речовиною блакитного кольору.Наступного дня, 11 липня, близько 18 години, під час патрулювання на вулиці Глушець ТОРівці помітили ще одну компанію чоловіків, які почали різко розходитись, помітивши службовий автомобіль.До осіб також застосували превентивний захід - поверхневу перевірку, під час якої у 24-річного чоловіка у купюрі виявили невідому порошкоподібну блакитного кольору.В обох випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.

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