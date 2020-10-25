На Волині Ford збив 11-річного велосипедиста, дитина – у лікарні





Аварія сталася 10 липня, у суботу, інформує сектор комунікації поліції Волині.



Зазначають, 60-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Ford Transit, здійснив наїзд на 11-річного велосипедиста. Хлопця з травмами ушпиталили у травматологічне відділення місцевої лікарні. Транспорті засоби вилучили.



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Також у Любешеві у дорожньо-транспортній пригоді постраждав 60-річний мотоцикліст. Аварія трапилась вчора, близько 10 ранку, зіткнулися мотоцикл Viper-150 та авто Volksvagen-Jetta. Керманича двоколісного шпиталізували.



За всіма фактами автопригод з потерпілими слідчі розпочали досудові розслідування за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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