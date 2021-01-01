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Смертельна аварія у Рованцях: родичі загиблого шукають свідків трагедії

Смертельна аварія у Рованцях: родичі загиблого шукають свідків трагедії
Стали відомі подробиці аварії, яка трапилась днями у селі Рованці.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 9 липня, там зіткнулися автомобілі Fiat Fiorino та Mercedes-Benz, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

У ДТП керманич Fiat, 58-річний лучанин, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімаційне відділення, за декілька годин чоловік помер. За кермом Mercedes перебував 37-річний житель Любомля, він не травмувався.

Також зазначимо, що родина загиблого в ДТП під Луцьком пенсіонера шукає свідків трагічної події. Про це у коментарі ІА "Конкурент" повідомила невістка загиблого чоловіка Юлія Доманова.

За її словами, у аварії, що сталася 9 липня у селі Рованці, загинув тато її чоловіка. Автопригода сталась близько 9:00 – 9:30 ранку.

"Це сталося біля виїзду з Лесі Українки навпроти Молитовного дому. На той момент було багато машин. Можливо, хтось там був та має якусь інформацію, а ще краще відео хоч якесь, де видно хоч щось, прошу поділитися", – пише жінка у соціальних мережах.

З інформацією звертатися можна безпосередньо до Юлії: https://instagram.com/y_domanova.

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Теги: аварія, Рованці, подробиці, свідки
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