Смертельна аварія у Рованцях: родичі загиблого шукають свідків трагедії
Сьогодні, 15:20
Стали відомі подробиці аварії, яка трапилась днями у селі Рованці.
Нагадаємо, що у п’ятницю, 9 липня, там зіткнулися автомобілі Fiat Fiorino та Mercedes-Benz, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
У ДТП керманич Fiat, 58-річний лучанин, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімаційне відділення, за декілька годин чоловік помер. За кермом Mercedes перебував 37-річний житель Любомля, він не травмувався.
Також зазначимо, що родина загиблого в ДТП під Луцьком пенсіонера шукає свідків трагічної події. Про це у коментарі ІА "Конкурент" повідомила невістка загиблого чоловіка Юлія Доманова.
За її словами, у аварії, що сталася 9 липня у селі Рованці, загинув тато її чоловіка. Автопригода сталась близько 9:00 – 9:30 ранку.
"Це сталося біля виїзду з Лесі Українки навпроти Молитовного дому. На той момент було багато машин. Можливо, хтось там був та має якусь інформацію, а ще краще відео хоч якесь, де видно хоч щось, прошу поділитися", – пише жінка у соціальних мережах.
З інформацією звертатися можна безпосередньо до Юлії: https://instagram.com/y_domanova.
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Нагадаємо, що у п’ятницю, 9 липня, там зіткнулися автомобілі Fiat Fiorino та Mercedes-Benz, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
У ДТП керманич Fiat, 58-річний лучанин, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімаційне відділення, за декілька годин чоловік помер. За кермом Mercedes перебував 37-річний житель Любомля, він не травмувався.
Також зазначимо, що родина загиблого в ДТП під Луцьком пенсіонера шукає свідків трагічної події. Про це у коментарі ІА "Конкурент" повідомила невістка загиблого чоловіка Юлія Доманова.
За її словами, у аварії, що сталася 9 липня у селі Рованці, загинув тато її чоловіка. Автопригода сталась близько 9:00 – 9:30 ранку.
"Це сталося біля виїзду з Лесі Українки навпроти Молитовного дому. На той момент було багато машин. Можливо, хтось там був та має якусь інформацію, а ще краще відео хоч якесь, де видно хоч щось, прошу поділитися", – пише жінка у соціальних мережах.
З інформацією звертатися можна безпосередньо до Юлії: https://instagram.com/y_domanova.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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