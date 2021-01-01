Смертельна аварія у Рованцях: родичі загиблого шукають свідків трагедії





Нагадаємо, що



У ДТП керманич Fiat, 58-річний лучанин, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімаційне відділення, за декілька годин чоловік помер. За кермом Mercedes перебував 37-річний житель Любомля, він не травмувався.



Також зазначимо, що родина загиблого в ДТП під Луцьком пенсіонера шукає свідків трагічної події. Про це у коментарі Юлія Доманова.



За її словами, у аварії, що сталася 9 липня у селі Рованці, загинув тато її чоловіка. Автопригода сталась близько 9:00 – 9:30 ранку.



"Це сталося біля виїзду з Лесі Українки навпроти Молитовного дому. На той момент було багато машин. Можливо, хтось там був та має якусь інформацію, а ще краще відео хоч якесь, де видно хоч щось, прошу поділитися", – пише жінка у соціальних мережах.



З інформацією звертатися можна безпосередньо до Юлії:



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