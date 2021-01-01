У селі Прилуцьке горів житловий будинок
Сьогодні, 15:39
За минулий тиждень волинські рятувальники ліквідували 13 пожеж.
Так, 11 липня о 05:15 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку на вулиці Габріели Запольської у селі Прилуцьке Луцького району, - пише ГУДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що о 06:26 працівники ДСНС локалізували загорання, а о 06:06 – ліквідували. Вогонь знищив 100 м2 покрівлі та перекриття, речі домашнього вжитку, пошкодив 50 м2 внутрішнього оздоблення стін. На гасіння пожежі подавалось два спеціальних пожежних водяних ствола. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Також о 09:34 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку у селі Ветли Любешівської селищної громади Камінь-Каширського району. Вогнеборці о 09:39 локалізували загорання, а о 09:45 остаточно ліквідували. Вогонь знищив електричний лічильник, 9 м2 пластикової вагонки, пошкодив 9 м2 стіни. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Так, 11 липня о 05:15 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку на вулиці Габріели Запольської у селі Прилуцьке Луцького району, - пише ГУДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що о 06:26 працівники ДСНС локалізували загорання, а о 06:06 – ліквідували. Вогонь знищив 100 м2 покрівлі та перекриття, речі домашнього вжитку, пошкодив 50 м2 внутрішнього оздоблення стін. На гасіння пожежі подавалось два спеціальних пожежних водяних ствола. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Також о 09:34 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку у селі Ветли Любешівської селищної громади Камінь-Каширського району. Вогнеборці о 09:39 локалізували загорання, а о 09:45 остаточно ліквідували. Вогонь знищив електричний лічильник, 9 м2 пластикової вагонки, пошкодив 9 м2 стіни. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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