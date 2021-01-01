У Ковельському районі втопився 40-річний чоловік
Сьогодні, 16:01
В селі Оса Ковельського району у штучному ставку під час купання втопився 40-річний чоловік.
Трагедія трапилась 11 липня. Тіло загиблого підняли на поверхню місцеве населення, - пише ГУДСНС України у Волинській області.
Рятувальники також зазначають, що упродовж минулого тижня на водних об'єктах загинули дев’ять волинян. А загалом з початку року на водоймах Волинської області загинули 27 людей, з них 4 - дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трагедія трапилась 11 липня. Тіло загиблого підняли на поверхню місцеве населення, - пише ГУДСНС України у Волинській області.
Рятувальники також зазначають, що упродовж минулого тижня на водних об'єктах загинули дев’ять волинян. А загалом з початку року на водоймах Волинської області загинули 27 людей, з них 4 - дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ринок землі: в яких регіонах найбільш активно купують ділянки та яка ситуація на Волині
Сьогодні, 16:15
У Ковельському районі втопився 40-річний чоловік
Сьогодні, 16:01
У селі Прилуцьке горів житловий будинок
Сьогодні, 15:39