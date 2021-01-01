У Ковельському районі втопився 40-річний чоловік





Трагедія трапилась 11 липня. Тіло загиблого підняли на поверхню місцеве населення, - пише ГУДСНС України у Волинській області.



Рятувальники також зазначають, що упродовж минулого тижня на водних об'єктах загинули дев’ять волинян. А загалом з початку року на водоймах Волинської області загинули 27 людей, з них 4 - дитини.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Оса Ковельського району у штучному ставку під час купання втопився 40-річний чоловік.Трагедія трапилась 11 липня. Тіло загиблого підняли на поверхню місцеве населення, - пише ГУДСНС України у Волинській області.Рятувальники також зазначають, що упродовж минулого тижня на водних об'єктах загинули дев’ять волинян. А загалом з початку року на водоймах Волинської області загинули 27 людей, з них 4 - дитини.

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