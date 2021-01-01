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У Ковельському районі втопився 40-річний чоловік

У Ковельському районі втопився 40-річний чоловік
В селі Оса Ковельського району у штучному ставку під час купання втопився 40-річний чоловік.

Трагедія трапилась 11 липня. Тіло загиблого підняли на поверхню місцеве населення, - пише ГУДСНС України у Волинській області.

Рятувальники також зазначають, що упродовж минулого тижня на водних об'єктах загинули дев’ять волинян. А загалом з початку року на водоймах Волинської області загинули 27 людей, з них 4 - дитини.




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Теги: утоплення, чоловік
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