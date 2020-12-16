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Ринок землі: в яких регіонах найбільш активно купують ділянки та яка ситуація на Волині

Ринок землі: в яких регіонах найбільш активно купують ділянки та яка ситуація на Волині
Від 1 липня і станом на сьогодні, 12 липня, в Україні уклали 532 земельні угоди.

Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

За 11 днів від початку дії ринку землі 3286 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них 3101 погодили, 123 – в черзі на розгляд, за 433 отримали відмову.

Загальна площа проданих земель склала 570 гектарів.

У яких регіонах найбільше купують землю:
у Харківській області продали 107,1 га;
у Полтавській області — 93,8 га;
у Дніпропетровській області — 61,1 га.

У Волинській області від початку запуску ринку землі продали 21,3 гектара.
Ринок землі: в яких регіонах найбільш активно купують ділянки та яка ситуація на Волині

Довідково

1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.


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Теги: земля, ринок землі, Волинь
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