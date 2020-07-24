Волинянин, який підпалив суху траву біля церкви, заплатить чималий штраф





Пожежу ліквідували працівники ДСНС у Волинській області. Внаслідок підпалу вигоріло 0,2 га площі, - пише пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.



Працівники екоінспекції притягнули чоловіка до відповідальності за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3060 гривень штрафу. Матеріали справи Держекоінспекції надійшли від ГУНП у Волинській області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Городище Луцького району чоловік підпалив суху траву неподалік церкви.Пожежу ліквідували працівники ДСНС у Волинській області. Внаслідок підпалу вигоріло 0,2 га площі, - пише пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.Працівники екоінспекції притягнули чоловіка до відповідальності за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3060 гривень штрафу. Матеріали справи Держекоінспекції надійшли від ГУНП у Волинській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію