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Волинянин, який підпалив суху траву біля церкви, заплатить чималий штраф

Волинянин, який підпалив суху траву біля церкви, заплатить чималий штраф
У селі Городище Луцького району чоловік підпалив суху траву неподалік церкви.

Пожежу ліквідували працівники ДСНС у Волинській області. Внаслідок підпалу вигоріло 0,2 га площі, - пише пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.

Працівники екоінспекції притягнули чоловіка до відповідальності за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3060 гривень штрафу. Матеріали справи Держекоінспекції надійшли від ГУНП у Волинській області.

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Теги: підпал, трава, штраф
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