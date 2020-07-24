Волинянин, який підпалив суху траву біля церкви, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 16:27
У селі Городище Луцького району чоловік підпалив суху траву неподалік церкви.
Пожежу ліквідували працівники ДСНС у Волинській області. Внаслідок підпалу вигоріло 0,2 га площі, - пише пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.
Працівники екоінспекції притягнули чоловіка до відповідальності за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3060 гривень штрафу. Матеріали справи Держекоінспекції надійшли від ГУНП у Волинській області.
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Пожежу ліквідували працівники ДСНС у Волинській області. Внаслідок підпалу вигоріло 0,2 га площі, - пише пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.
Працівники екоінспекції притягнули чоловіка до відповідальності за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3060 гривень штрафу. Матеріали справи Держекоінспекції надійшли від ГУНП у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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