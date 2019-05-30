У двох школах Підгайцівської громади обрали нових директорів

Дві школи Підгайцівської громади у селі Лище та Воротнів отримають нових директорів закладів загальної середньої освіти. Конкурс на заміщення вакантних посад - завершений.У конкурсному відборі брали участь лише дві учасниці. Вони проходили відбір за результатами тестування (перевірки знань законодавства у сфері загальної середньої освіти), виконання ситуаційних завдань (визначення професійних компетентностей конкурсанта), презентації перспективних планів розвитку закладу та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, - інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.За результатами трьох етапів випробування, комісія вирішила рекомендувати Підгайцівському сільському голові визнати переможцями конкурсу та призначити на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Лище, на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІта укласти з ними контракти терміном на 2 роки.Заступник Підгайцівського сільського головизазначив, обидві кандидатури подавали заявки на участь у конкурсі, маючи за собою підтримку педагогічних колективів, а це дуже хороший показник для майбутнього директора, адже вони очолять вчительські колективи вперше.До слова, Наталія Сікора раніше працювала заступницею директора по виховній роботі, а Вікторія Кошелюк 14 років поєднувала у навчальному закладі роботу учителя та бібліотекаря.