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У двох школах Підгайцівської громади обрали нових директорів

У двох школах Підгайцівської громади обрали нових директорів
Дві школи Підгайцівської громади у селі Лище та Воротнів отримають нових директорів закладів загальної середньої освіти. Конкурс на заміщення вакантних посад - завершений.

У конкурсному відборі брали участь лише дві учасниці. Вони проходили відбір за результатами тестування (перевірки знань законодавства у сфері загальної середньої освіти), виконання ситуаційних завдань (визначення професійних компетентностей конкурсанта), презентації перспективних планів розвитку закладу та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, - інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.

За результатами трьох етапів випробування, комісія вирішила рекомендувати Підгайцівському сільському голові визнати переможцями конкурсу та призначити на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Лище Сікору Наталію Михайлівну, на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІ Кошелюк Вікторію Володимирівну та укласти з ними контракти терміном на 2 роки.

Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько зазначив, обидві кандидатури подавали заявки на участь у конкурсі, маючи за собою підтримку педагогічних колективів, а це дуже хороший показник для майбутнього директора, адже вони очолять вчительські колективи вперше.

До слова, Наталія Сікора раніше працювала заступницею директора по виховній роботі, а Вікторія Кошелюк 14 років поєднувала у навчальному закладі роботу учителя та бібліотекаря.

У двох школах Підгайцівської громади обрали нових директорів
У двох школах Підгайцівської громади обрали нових директорів
У двох школах Підгайцівської громади обрали нових директорів

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Теги: Лище, Воротнів, школи, директори
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