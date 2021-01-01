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У Польщі викрили агенцію, яка незаконно працевлаштувала майже 150 українців

У Польщі викрили агенцію, яка незаконно працевлаштувала майже 150 українців
Прикордонники виявили майже 150 українців, які нелегально працювали в Польщі через посередницьку агенцію.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт прикордонної служби, нелегальних працівників виявили в одній з агенцій праці в місті Пщина (Сілезьке воєводство).

Під час перевірки встановили, що 110 громадян України виконували роботу без необхідних у їхніх випадках “освядчень” та “зезволень”. Причому в однієї людини взагалі не було дозволу на перебування в Польщі. З іншими 37 українцями не було укладено жодних договорів на працевлаштування.

За цим фактом розпочали адміністративне провадження. Власникові агенції праці загрожує серйозний штраф. Що буде з громадянами України, які працювали нелегально, не уточнюється. Швидше всього, на багатьох з них чекає зобов'язання до повернення на батьківщину.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, працевлаштуння, незаконна праця
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