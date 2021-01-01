На Рівненщині квадроцикл в’їхав у дерево: загинув 16-річний хлопець
Сьогодні, 18:01
Неподалік села Грабунь, що на Рівненщині, у аварії загинув 16-річний кермувальник квадроцикла «Honda».
На лісовій дорозі він не впорався із керуванням та в’їхав у дерево, внаслідок чого помер на місці, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області
Пасажира-однолітка госпіталізували до лікарні. Наразі загрози його життю немає. Відомо, що транспортний засіб належить батькові загиблого. Обидва неповнолітніх перебували без захисних шоломів.
За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На лісовій дорозі він не впорався із керуванням та в’їхав у дерево, внаслідок чого помер на місці, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області
Пасажира-однолітка госпіталізували до лікарні. Наразі загрози його життю немає. Відомо, що транспортний засіб належить батькові загиблого. Обидва неповнолітніх перебували без захисних шоломів.
За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»
Сьогодні, 18:49
Їхав без номерного знака: на Волині мотоцикліст хотів відкупитися від поліцейських за тисячу гривень
Сьогодні, 18:22
На Рівненщині квадроцикл в’їхав у дерево: загинув 16-річний хлопець
Сьогодні, 18:01
У селі на Волині – скандал через ремонт дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35