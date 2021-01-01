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На Рівненщині квадроцикл в’їхав у дерево: загинув 16-річний хлопець

На Рівненщині квадроцикл в’їхав у дерево: загинув 16-річний хлопець
Неподалік села Грабунь, що на Рівненщині, у аварії загинув 16-річний кермувальник квадроцикла «Honda».

На лісовій дорозі він не впорався із керуванням та в’їхав у дерево, внаслідок чого помер на місці, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області

Пасажира-однолітка госпіталізували до лікарні. Наразі загрози його життю немає. Відомо, що транспортний засіб належить батькові загиблого. Обидва неповнолітніх перебували без захисних шоломів.

За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.




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Теги: Рівненщина, квадроцикл, аварія
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