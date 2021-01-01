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«Розумне» скло, кухня-привид і зона для плейстейшен: чим «начинена» холостяцька квартира у ЖК «StyleUP»*

«Розумне» скло, кухня-привид і зона для плейстейшен: чим «начинена» холостяцька квартира у ЖК «StyleUP»*
Величезна зона перед телевізором для перегляду футболу чи турнірів на плейстейшен, компактна кухня і навпаки - простора, максимально зручна спальна зона, а ще обов’язково - кілька стильних і надсучасних “фішок” в інтер'єрі. Такою, на думку дизайнерів, повинна бути квартира для молодого, активного чоловіка, який поки не планує розділяти свій побут з іншими.

Приклад ідеального дизайну для холостяцької квартири запропонували у студії “isbelab”. За основу взяли квартиру площею 52 м2 у першому клубному житлі Волині - ЖК “StyleUP”. Цей комплекс у с. Липини, що на виїзді із Луцька, будує компанія “Континіум Девелопмент”.

“Оскільки квартиру робили під стиль життя молодого активного чоловіка, який живе сам, у плануванні майже не використовували додаткових перегородок і лишали максимально відкритий простір. Загалом старалися зробити житло багатофункціональним”, - розповідає засновник студії “isbelab” Дмитро Кохновіч.

Кухню об’єднали із вітальнею, де передбачений великий простір перед телевізором для перегляду фільмів, спортивних подій чи гри на плейстейшен. Сама кухня - невелика, мінімалістична. При потребі зона приготування їжі закривається висувним полотном для проектора.

«Розумне» скло, кухня-привид і зона для плейстейшен: чим «начинена» холостяцька квартира у ЖК «StyleUP»*


Ванна кімната відокремлена від кімнати скляною перегородкою. І це - ще одне оригінальне та сміливе рішення в оформленні інтер’єру. Передбачене використання так званого смарт-скла. Таке “розумне” скло перемиканням пульта стає тонованим, непрозорим.

«Розумне» скло, кухня-привид і зона для плейстейшен: чим «начинена» холостяцька квартира у ЖК «StyleUP»*

«Розумне» скло, кухня-привид і зона для плейстейшен: чим «начинена» холостяцька квартира у ЖК «StyleUP»*


Спальна зона теж не закрита, відгороджена невеликим перестінком із використанням скляних елементів. У квартирі, де житиме одна людина, немає потреби зачиняти двері чи відгороджувати особистий простір.

«Розумне» скло, кухня-привид і зона для плейстейшен: чим «начинена» холостяцька квартира у ЖК «StyleUP»*

«Розумне» скло, кухня-привид і зона для плейстейшен: чим «начинена» холостяцька квартира у ЖК «StyleUP»*

«Розумне» скло, кухня-привид і зона для плейстейшен: чим «начинена» холостяцька квартира у ЖК «StyleUP»*


Втілити всі ідеї дизайнерів у квартирі ЖК “StyleUP” вдасться легко, адже тут - вільне планування. Квартири пропонують мешканцям без жодних перестінків. Як оформити житло - це винятково вибір самих власників оселі.

Хочете дізнатися більше про ЖК “STYLE UP”? Тисніть посилання і читайте репортаж “Екскурсія першим клубним житлом Волині”.



Зверніть увагу, що до 17 липня діють старі ціни на квартири ЖК “StyleUP”: від 18 000 грн/м2, далі - заплановане підняття вартості. Наразі обидва будинки цього житлового комплексу уже здані в експлуатацію.

Також є чудова можливість придбати готові квартири у “StyleUP” за іпотечним кредитом на вигідних умовах. Цей ЖК отримав акредитацію на участь у Державній програмі “Доступна іпотека 7%”.

Щоб оглянути квартири та отримати ще більше інформації, звертайтесь у відділ продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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Теги: Луцьк, ЖК Style UP, Континіум, Інвестор
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