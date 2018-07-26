У селі на Волині – скандал через ремонт дороги. ВІДЕО





Як стверджують тутешні, очільник тихцем і самовільним рішенням скасував ремонт їхньої вулиці, хоча для цього вже виготовлена необхідна документація та виділено кошти. Натомість хоче “закатати” бюджетні гроші в прямому значенні у болото. Селяни і частина депутатів поскаржилися на дії голови громади у поліцію, - пише



Вулиця Садова, що у селі Борочиче, не належить до центральної. Але для тутешніх вона має стратегічне значення. По-перше, вона найдовша – понад 2 кілометри і багатолюдна. По-друге, вона веде до кладовища. На Садовій ніколи не було асфальтового покриття. Щоб не бути у болоті, самотужки і за власний кошт люди не раз вулицю підсипали.



“Збираємо вживаний асфальт, звозимо сюди, засипаємо ями”, – розповідає місцевий мешканець Сергій.



Понад 20 років мешканці Садової домагалися у місцевої влади мощення. Нарешті – сільрада повідомила добру новину Їхню вулицю відремонтують за 4 мільйони гривень. 90% суми заплатить державний бюджет. Вже й проектно-кошторисну документацію виготовили. Та раділи селяни передчасно. Стверджують: голова громади замість їхньої вулиці вирішив заасфальтувати берег, що з’єднує їхнє село з сусіднім. Підміну у документах випадково виявили місцеві депутати.



Ґрунтова колія вздовж берега і є тим напрямком, який хоче заасфальтувати очільник громади. Місцеві кажуть: тут і фахівцем не треба бути, аби зрозуміти, що передбачених 4 мільйони не вистачить і на десяту частину цього шляху, бо мостити його доведеться практично на болоті.



“Там треба глиною сипати. Як мінімум – катати пару років, а не просто класти асфальт. На що ж його класти, на болото? Якшо така постановка питання, то навіщо ті державні гроші закопувати в землю, ліпше хай не роблять ніде. Нехай готують подушку пару років, підсипають її”, – каже житель села Сергій.



Передумав в останній момент, бо треба дбати за усіх мешканців громади, а не лише за одну вулицю, – так пояснив своє рішення змінити об’єкт для дорожнього будівництва селищний голова. І запевняє: дорозі між селами бути, при чому вже цього року, а 4-ох мільйонів гривень для будівництва цілком достатньо.



Та мешканці вулиці Садової і депутати не відступилися і поскаржилися до поліції на ймовірне марнотратство бюджетних коштів та реальну підробку документів.



“В нашому підрозділі знаходиться звернення ініціативної групи. Депутата Богонос Ігор звернувся з приводу перевірки правомірності виділення коштів а також виготовлення документації на будівництво і ремонт вулиці Садової в селі Борочиче”, – прокоментував начальник слідчого відділу Горохівського відділу поліції Петро Пилипчук.



Тож у питанні тепер розбиратимуться правоохоронці. І доки не розберуться, ремонт дороги ні на Садовій, ні між селами не розпочнеться. Якщо ж державні кошти не будуть освоєні до кінця року, вони мусять повернутися до держбюджету назад. А власних фінансів на будівництво шляху у селищної ради лишень 250 тисяч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Борочиче, що на Горохівщині, повстали проти селищного голови.Як стверджують тутешні, очільник тихцем і самовільним рішенням скасував ремонт їхньої вулиці, хоча для цього вже виготовлена необхідна документація та виділено кошти. Натомість хоче “закатати” бюджетні гроші в прямому значенні у болото. Селяни і частина депутатів поскаржилися на дії голови громади у поліцію, - пише 12 канал. Вулиця Садова, що у селі Борочиче, не належить до центральної. Але для тутешніх вона має стратегічне значення. По-перше, вона найдовша – понад 2 кілометри і багатолюдна. По-друге, вона веде до кладовища. На Садовій ніколи не було асфальтового покриття. Щоб не бути у болоті, самотужки і за власний кошт люди не раз вулицю підсипали.“Збираємо вживаний асфальт, звозимо сюди, засипаємо ями”, – розповідає місцевий мешканець Сергій.Понад 20 років мешканці Садової домагалися у місцевої влади мощення. Нарешті – сільрада повідомила добру новину Їхню вулицю відремонтують за 4 мільйони гривень. 90% суми заплатить державний бюджет. Вже й проектно-кошторисну документацію виготовили. Та раділи селяни передчасно. Стверджують: голова громади замість їхньої вулиці вирішив заасфальтувати берег, що з’єднує їхнє село з сусіднім. Підміну у документах випадково виявили місцеві депутати.Ґрунтова колія вздовж берега і є тим напрямком, який хоче заасфальтувати очільник громади. Місцеві кажуть: тут і фахівцем не треба бути, аби зрозуміти, що передбачених 4 мільйони не вистачить і на десяту частину цього шляху, бо мостити його доведеться практично на болоті.“Там треба глиною сипати. Як мінімум – катати пару років, а не просто класти асфальт. На що ж його класти, на болото? Якшо така постановка питання, то навіщо ті державні гроші закопувати в землю, ліпше хай не роблять ніде. Нехай готують подушку пару років, підсипають її”, – каже житель села Сергій.Передумав в останній момент, бо треба дбати за усіх мешканців громади, а не лише за одну вулицю, – так пояснив своє рішення змінити об’єкт для дорожнього будівництва селищний голова. І запевняє: дорозі між селами бути, при чому вже цього року, а 4-ох мільйонів гривень для будівництва цілком достатньо.Та мешканці вулиці Садової і депутати не відступилися і поскаржилися до поліції на ймовірне марнотратство бюджетних коштів та реальну підробку документів.“В нашому підрозділі знаходиться звернення ініціативної групи. Депутата Богонос Ігор звернувся з приводу перевірки правомірності виділення коштів а також виготовлення документації на будівництво і ремонт вулиці Садової в селі Борочиче”, – прокоментував начальник слідчого відділу Горохівського відділу поліції Петро Пилипчук.Тож у питанні тепер розбиратимуться правоохоронці. І доки не розберуться, ремонт дороги ні на Садовій, ні між селами не розпочнеться. Якщо ж державні кошти не будуть освоєні до кінця року, вони мусять повернутися до держбюджету назад. А власних фінансів на будівництво шляху у селищної ради лишень 250 тисяч.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію