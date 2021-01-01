вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який хотів «відмазатися» від поліцейських хабарем, заплатить чималий штраф

Волинянин, який хотів «відмазатися» від поліцейських хабарем, заплатить чималий штраф
Волинянина покарали за спробу відкупитися від відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Увечері 11 травня 2021 року чоловік у рідному селі Уляники Луцького району, аби не бути притягнутим до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, запропонував поліцейським 1000 грн.

Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч.1 ст. 369 КК України).

Затвердивши угоду про визнання винуватості, суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 грн.

Кошти, надані волинянином як неправомірна вигода поліцейським, конфісковані в дохід держави.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, хабар, волинянин, водій-порушник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В одному з волинських сіл заклали капсулу під будівництво дзвіниці
Сьогодні, 21:47
Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз COVID-вакцини - Меркель
Сьогодні, 21:15
Волинянин, який хотів «відмазатися» від поліцейських хабарем, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 20:41
Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 20:11
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 липня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Волинянина оштрафували за фальшиві водійські права, куплені в інтернеті Волинянина оштрафували за фальшиві водійські права, куплені в інтернеті
02 липень, 20:41
Судитимуть хлопця з Волині, який крав ліс Судитимуть хлопця з Волині, який крав ліс
01 липень, 19:12
Волинянина оштрафували за спробу вивезти до Польщі незаконний бурштин Волинянина оштрафували за спробу вивезти до Польщі незаконний бурштин
01 липень, 16:20
Суд виніс вирок експоліцейській, яку у Луцьку зловили на хабарі у 1 500 доларів Суд виніс вирок експоліцейській, яку у Луцьку зловили на хабарі у 1 500 доларів
30 червень, 15:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В одному з волинських сіл заклали капсулу під будівництво дзвіниці
Сьогодні, 21:47
 0
Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз COVID-вакцини - Меркель
Сьогодні, 21:15
 0
Волинянин, який хотів «відмазатися» від поліцейських хабарем, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 20:41
 0
Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 20:11
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8