Волинянин, який хотів «відмазатися» від поліцейських хабарем, заплатить чималий штраф





Про це



Увечері 11 травня 2021 року чоловік у рідному селі Уляники Луцького району, аби не бути притягнутим до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, запропонував поліцейським 1000 грн.



Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч.1 ст. 369 КК України).



Затвердивши угоду про визнання винуватості, суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 грн.



Кошти, надані волинянином як неправомірна вигода поліцейським, конфісковані в дохід держави.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина покарали за спробу відкупитися від відповідальності за порушення правил дорожнього руху.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Увечері 11 травня 2021 року чоловік у рідному селі Уляники Луцького району, аби не бути притягнутим до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, запропонував поліцейським 1000 грн.Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч.1 ст. 369 КК України).Затвердивши угоду про визнання винуватості, суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 грн.Кошти, надані волинянином як неправомірна вигода поліцейським, конфісковані в дохід держави.

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