Волинянин, який хотів «відмазатися» від поліцейських хабарем, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 20:41
Волинянина покарали за спробу відкупитися від відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Увечері 11 травня 2021 року чоловік у рідному селі Уляники Луцького району, аби не бути притягнутим до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, запропонував поліцейським 1000 грн.
Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч.1 ст. 369 КК України).
Затвердивши угоду про визнання винуватості, суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 грн.
Кошти, надані волинянином як неправомірна вигода поліцейським, конфісковані в дохід держави.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Увечері 11 травня 2021 року чоловік у рідному селі Уляники Луцького району, аби не бути притягнутим до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, запропонував поліцейським 1000 грн.
Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч.1 ст. 369 КК України).
Затвердивши угоду про визнання винуватості, суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 грн.
Кошти, надані волинянином як неправомірна вигода поліцейським, конфісковані в дохід держави.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин, який хотів «відмазатися» від поліцейських хабарем, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 20:41
Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 20:11
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 липня
Сьогодні, 20:00