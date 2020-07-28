У Польщі на заробітках помер волинянин

Володимира Глуха з села Щенятин Павлівської громади на заробітках у Польщі стався крововилив. Два тижні він перебував на лікуванні в одній із тамтешніх лікарень, але врятувати чоловіка не вдалося. Родина просить допомоги, аби зібрати немалі кошти для перевезення тіла додому.



Про це Андрій Сапожник.



Володимир поїхав на заробітки в Польщу, аби заробити на прожиття. Але два тижні тому чоловіку стало зле і його доправили у лікарню. Однак зранку 12-го липня він помер.



Тепер рідні померлого збирають кошти, щоб перевезти тіло чоловіка додому. Для цього необхідна чимала сума коштів – близько 1400 євро. У сім’ї немає таких грошей, тому звертаються за допомогою до небайдужих.



Щоб допомогти сім’ї, пересилайте кошти на картку ПриватБанку:

4149 4991 5372 8595 – Глух Степан Васильович, батько.

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