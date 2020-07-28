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У Польщі на заробітках помер волинянин

У Польщі на заробітках помер волинянин
У 40-річного Володимира Глуха з села Щенятин Павлівської громади на заробітках у Польщі стався крововилив. Два тижні він перебував на лікуванні в одній із тамтешніх лікарень, але врятувати чоловіка не вдалося. Родина просить допомоги, аби зібрати немалі кошти для перевезення тіла додому.

Про це БУГу повідомив голова Павлівської громади Андрій Сапожник.

Володимир поїхав на заробітки в Польщу, аби заробити на прожиття. Але два тижні тому чоловіку стало зле і його доправили у лікарню. Однак зранку 12-го липня він помер.

Тепер рідні померлого збирають кошти, щоб перевезти тіло чоловіка додому. Для цього необхідна чимала сума коштів – близько 1400 євро. У сім’ї немає таких грошей, тому звертаються за допомогою до небайдужих.

Щоб допомогти сім’ї, пересилайте кошти на картку ПриватБанку:
4149 4991 5372 8595 – Глух Степан Васильович, батько.

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Теги: Польща, допомога, смерть, волинянин
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