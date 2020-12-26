Не ризикуйте здоров'ям: Комаровський назвав ознаки несправжніх ліків

Євген Комаровський розповів, за якими ознаками легко відрізнити несправжні, шарлатанські ліки від справжніх і не стати жертвою обману, заплативши за "пустушку", яка не тільки зробить ваш гаманець легшим, але і може коштувати здоров'я.



Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в



За словами педіатра, такі препарати легко розпізнати по рекламі, яка красиво намагається "впарити" нам цей диво-засіб.



Ознаки реклами шарлатанських ліків:



- У ній посилаються не на авторитетні наукові дослідження, а на те, як це допомогло якомусь Васі, Петі, Маші.

- Згадується, що ліки дуже довго приховували, бо боялися залишити лікарів без роботи.

- Розроблено такий диво-засіб за унікальною технологією, в ньому використовували особливу рослину, "таємницю індіанців", військовий секрет, особливого звіра, про який ніхто не знає.

- У препараті все натуральне.

- Ліки дають швидкий результат і ніяких побічних ефектів.

- Лікує відразу від безлічі хвороб.



Комаровський радить не звертати увагу на подібну рекламу і відразу переключатися. Педіатр попереджає українців не ставити над собою експерименти і не ризикувати своїм здоров'ям і, тим більше, здоров'ям своєї дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий український лікаррозповів, за якими ознаками легко відрізнити несправжні, шарлатанські ліки від справжніх і не стати жертвою обману, заплативши за "пустушку", яка не тільки зробить ваш гаманець легшим, але і може коштувати здоров'я.Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram За словами педіатра, такі препарати легко розпізнати по рекламі, яка красиво намагається "впарити" нам цей диво-засіб.- У ній посилаються не на авторитетні наукові дослідження, а на те, як це допомогло якомусь Васі, Петі, Маші.- Згадується, що ліки дуже довго приховували, бо боялися залишити лікарів без роботи.- Розроблено такий диво-засіб за унікальною технологією, в ньому використовували особливу рослину, "таємницю індіанців", військовий секрет, особливого звіра, про який ніхто не знає.- У препараті все натуральне.- Ліки дають швидкий результат і ніяких побічних ефектів.- Лікує відразу від безлічі хвороб.Комаровський радить не звертати увагу на подібну рекламу і відразу переключатися. Педіатр попереджає українців не ставити над собою експерименти і не ризикувати своїм здоров'ям і, тим більше, здоров'ям своєї дитини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію