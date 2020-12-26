Не ризикуйте здоров'ям: Комаровський назвав ознаки несправжніх ліків
Сьогодні, 03:41
Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, за якими ознаками легко відрізнити несправжні, шарлатанські ліки від справжніх і не стати жертвою обману, заплативши за "пустушку", яка не тільки зробить ваш гаманець легшим, але і може коштувати здоров'я.
Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.
За словами педіатра, такі препарати легко розпізнати по рекламі, яка красиво намагається "впарити" нам цей диво-засіб.
Ознаки реклами шарлатанських ліків:
- У ній посилаються не на авторитетні наукові дослідження, а на те, як це допомогло якомусь Васі, Петі, Маші.
- Згадується, що ліки дуже довго приховували, бо боялися залишити лікарів без роботи.
- Розроблено такий диво-засіб за унікальною технологією, в ньому використовували особливу рослину, "таємницю індіанців", військовий секрет, особливого звіра, про який ніхто не знає.
- У препараті все натуральне.
- Ліки дають швидкий результат і ніяких побічних ефектів.
- Лікує відразу від безлічі хвороб.
Комаровський радить не звертати увагу на подібну рекламу і відразу переключатися. Педіатр попереджає українців не ставити над собою експерименти і не ризикувати своїм здоров'ям і, тим більше, здоров'ям своєї дитини.
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Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.
За словами педіатра, такі препарати легко розпізнати по рекламі, яка красиво намагається "впарити" нам цей диво-засіб.
Ознаки реклами шарлатанських ліків:
- У ній посилаються не на авторитетні наукові дослідження, а на те, як це допомогло якомусь Васі, Петі, Маші.
- Згадується, що ліки дуже довго приховували, бо боялися залишити лікарів без роботи.
- Розроблено такий диво-засіб за унікальною технологією, в ньому використовували особливу рослину, "таємницю індіанців", військовий секрет, особливого звіра, про який ніхто не знає.
- У препараті все натуральне.
- Ліки дають швидкий результат і ніяких побічних ефектів.
- Лікує відразу від безлічі хвороб.
Комаровський радить не звертати увагу на подібну рекламу і відразу переключатися. Педіатр попереджає українців не ставити над собою експерименти і не ризикувати своїм здоров'ям і, тим більше, здоров'ям своєї дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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