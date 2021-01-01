Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз COVID-вакцини - Меркель





Це пообіцяла канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні, повідомляє кореспондент



«Я рада, що ми можемо в боротьбі з пандемією COVID-19 пообіцяти сьогодні Україні 1,5 млн доз вакцини. Це перший крок», - заявила Меркель.



Два лідери провели коротку бесіду до зустрічі з пресою, після чого перемовини будуть продовжені за вечерею. На порядку денному - реформи в Україні, поступ Мінського процесу, транзит газу у контексті проєкту «Північний потік- 2».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Німеччина допоможе Україні у боротьбі з коронавірусом, зокрема, передасть півтора мільйона вакцин проти COVID-19.Це пообіцяла канцлер ФРНна спільній з Президентом Українипресконференції у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу. «Я рада, що ми можемо в боротьбі з пандемією COVID-19 пообіцяти сьогодні Україні 1,5 млн доз вакцини. Це перший крок», - заявила Меркель.Два лідери провели коротку бесіду до зустрічі з пресою, після чого перемовини будуть продовжені за вечерею. На порядку денному - реформи в Україні, поступ Мінського процесу, транзит газу у контексті проєкту «Північний потік- 2».

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