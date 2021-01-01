Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз COVID-вакцини - Меркель
Сьогодні, 21:15
Німеччина допоможе Україні у боротьбі з коронавірусом, зокрема, передасть півтора мільйона вакцин проти COVID-19.
Це пообіцяла канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я рада, що ми можемо в боротьбі з пандемією COVID-19 пообіцяти сьогодні Україні 1,5 млн доз вакцини. Це перший крок», - заявила Меркель.
Два лідери провели коротку бесіду до зустрічі з пресою, після чого перемовини будуть продовжені за вечерею. На порядку денному - реформи в Україні, поступ Мінського процесу, транзит газу у контексті проєкту «Північний потік- 2».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це пообіцяла канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я рада, що ми можемо в боротьбі з пандемією COVID-19 пообіцяти сьогодні Україні 1,5 млн доз вакцини. Це перший крок», - заявила Меркель.
Два лідери провели коротку бесіду до зустрічі з пресою, після чого перемовини будуть продовжені за вечерею. На порядку денному - реформи в Україні, поступ Мінського процесу, транзит газу у контексті проєкту «Північний потік- 2».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз COVID-вакцини - Меркель
Сьогодні, 21:15
Волинянин, який хотів «відмазатися» від поліцейських хабарем, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 20:41
Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 20:11
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 липня
Сьогодні, 20:00