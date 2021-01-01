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Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз COVID-вакцини - Меркель

Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз COVID-вакцини - Меркель
Німеччина допоможе Україні у боротьбі з коронавірусом, зокрема, передасть півтора мільйона вакцин проти COVID-19.

Це пообіцяла канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я рада, що ми можемо в боротьбі з пандемією COVID-19 пообіцяти сьогодні Україні 1,5 млн доз вакцини. Це перший крок», - заявила Меркель.

Два лідери провели коротку бесіду до зустрічі з пресою, після чого перемовини будуть продовжені за вечерею. На порядку денному - реформи в Україні, поступ Мінського процесу, транзит газу у контексті проєкту «Північний потік- 2».

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Теги: вакцини, Меркель, Зеленський
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