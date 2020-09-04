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В одному з волинських сіл заклали капсулу під будівництво дзвіниці

В одному з волинських сіл заклали капсулу під будівництво дзвіниці
У селі Вишеньки, що в Рожищенській територіальній громаді заклали капсулу під будівництво дзвіниці біля місцевого храму.

Урочиста для села подія відбулася сьогодні, 12 липня, з нагоди храмового свята – апостолів Петра і Павла. Про це повідомляє пресслужба обласної ради.

До участі в закладанні капсули долучилися голова обласної ради Григорій Недопад, митрополит Луцький і Волинський Михаїл та місцеве духовенство.

Цегляна церква у Вишеньках – невеличка і стоїть посеред кладовища. Як розповіли місцеві, колись неподалік був давній храм, проте під час війни згорів. Майже тридцять років тому громада власним коштом взялася будувати церкву і змогли це зробити. Щоправда, дзвіницю не збудували і вона лишилася тимчасова. Тепер люди хочуть аби біля їхнього храму була гарна дзвіниця та нові дзвони.

Найперше з вітальним словом до мешканців села звернувся голова обласної ради Григорій Недопад. Він зазначив, що в селі Вишеньки відчуваються позитивні зміни, а люди – добрі й ініціативні.
«Початок будь-якої справи залежить від того, скільки сил в неї вкладуть люди. Будівництво дзвіниці власними силами – нелегка справа, але вона об’єднає громаду. Вірю, що ви і далі будете розвивати своє село і впевнений, що ваша ініціативність не лишить нікого байдужим», - переконаний Григорій Недопад.

Митрополит Михаїл зазначив, що найбільш радісні моменти в житті кожного – це коли будують, народжують, вінчають, збирають плоди своєї роботи.

«Ми сьогодні є свідками розбудови громади – при підтримці прихожан, підтримці влади. Я впевнений, що це будівництво й інші, які будуть починатися на території Волині буде проводитись з успіхом і успіхом завершиться, - наголосив Митрополит Михаїл. - Сівач весною зі скорботою іде сіяти, бо віддає зерно, але з великою радістю восени несе снопи. Тому коли ми починаємо якусь будову, завжди є тривога – чи вистачить коштів, сили. Але потроху, з Божою допомогою, будь-яке будівництво завершується і стає великою радістю».

Найбільш почесна місія випала малечі села – саме дітлахам випала честь закладати капсулу в фундамент майбутньої дзвіниці. Їхні батьки вірять, що це добрий знак, адже разом із їхніми дітьми виросте і нова храмова споруда.


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Теги: Вишеньки, заклали капсулу, дзвіниця
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