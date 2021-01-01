Волиняни у складі збірної України з гандболу вибороли бронзу на чемпіонаті Європи, далі - Чемпіонат світу
Сьогодні, 22:28
Юнацька збірна України з пляжного гандболу у матчі за третє місце перемогла Хорватію і стала володарем бронзи чемпіонату Європи-2021.
Як розповіли БУГу, у складі збірної 5 гравців із Нововолинська – Андрій Гочачко, Олексій Кушнірук, Степан Римарчук, Констянтин Красюн, Павло Савицький.
Змагання пройшли у неділю, 11-го липня, у Болгарії. Хлопці на чемпіонаті Європи по пляжному гандболу зайняли третє місце вперше в історії України.
Федерація гандболу України повідомляє, юнацька команда посіла друге місце у своєму квартеті на першій груповій стадії. Пробившись до основного раунду, синьо-жовті здобули перемогу над росіянами (2:0).
Цей результат зрештою став ключовим у боротьбі за вихід до півфіналу. На цій стадії українці поступились збірній Швеції (0:2), яка зрештою стала чемпіоном. Наша ж команда у поєдинку за третє місце завдала поразки Хорватії (2:0) і завоювала бронзові медалі.
Наступного року збірна зіграє на Чемпіонаті світу.
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Як розповіли БУГу, у складі збірної 5 гравців із Нововолинська – Андрій Гочачко, Олексій Кушнірук, Степан Римарчук, Констянтин Красюн, Павло Савицький.
Змагання пройшли у неділю, 11-го липня, у Болгарії. Хлопці на чемпіонаті Європи по пляжному гандболу зайняли третє місце вперше в історії України.
Федерація гандболу України повідомляє, юнацька команда посіла друге місце у своєму квартеті на першій груповій стадії. Пробившись до основного раунду, синьо-жовті здобули перемогу над росіянами (2:0).
Цей результат зрештою став ключовим у боротьбі за вихід до півфіналу. На цій стадії українці поступились збірній Швеції (0:2), яка зрештою стала чемпіоном. Наша ж команда у поєдинку за третє місце завдала поразки Хорватії (2:0) і завоювала бронзові медалі.
Наступного року збірна зіграє на Чемпіонаті світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Волиняни у складі збірної України з гандболу вибороли бронзу на чемпіонаті Європи, далі - Чемпіонат світу
Сьогодні, 22:28