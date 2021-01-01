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«Провалля залатали, далі - планується капітальний ремонт»: Луцькрада «взялася» за аварійний міст на Шевченка.ФОТО.ВІДЕО

«Провалля залатали, далі - планується капітальний ремонт»: Луцькрада «взялася» за аварійний міст на Шевченка.ФОТО.ВІДЕО
Міст на вулиці Шевченка у Луцьку, на якому у неділю, 11 липня пішоходи виявили провалля, залатали. Його планують капітально відремонтувати.

Про це у коментарі журналістам ІА "Конкурент" розповів начальник департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк.

«Ми вчора це все засипали. Плануємо підасфальтувати чи підбетонувати, будемо дивитися. На сьогодні вже є технічний висновок на цей міст, ми готуємо технічне завдання на тендер на проектування капітального ремонту цього мосту.
Сама конструктивна частина моста перебуває в задовільному стані. Те, що є на пішохідній частині моста деякі провали і відшарування оцих самих бетонних плит – ми його ліквідовуємо методом досипання і так далі. І плануємо у наступному році зробити його капітальний ремонт. На сьогодні проведено експертно-технічне обстеження моста, і заплановано на його основі провести тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації на його капітальний ремонт», – пояснив він.

Головний комунальник Луцька каже, що наразі немає необхідності вводити обмеження по руху транспорту.

"Не є він такий аварійний чи якась інша ситуація. Звичайно, необхідно провести ремонт і підсилення. Ми розглядаємо у процесі капітального ремонту цього моста розширення, щоб зробити три смуги по цьому мосту", – зауважив він.

Коли можна чекати початку робіт, комунальник говорити не береться. Все залежить від фінансування і результату проектних робіт.

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Теги: міст на Шевченка, Осіюк
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