«Провалля залатали, далі - планується капітальний ремонт»: Луцькрада «взялася» за аварійний міст на Шевченка.ФОТО.ВІДЕО





Про це у коментарі журналістам ІА "Микола Осіюк.



«Ми вчора це все засипали. Плануємо підасфальтувати чи підбетонувати, будемо дивитися. На сьогодні вже є технічний висновок на цей міст, ми готуємо технічне завдання на тендер на проектування капітального ремонту цього мосту.

Сама конструктивна частина моста перебуває в задовільному стані. Те, що є на пішохідній частині моста деякі провали і відшарування оцих самих бетонних плит – ми його ліквідовуємо методом досипання і так далі. І плануємо у наступному році зробити його капітальний ремонт. На сьогодні проведено експертно-технічне обстеження моста, і заплановано на його основі провести тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації на його капітальний ремонт», – пояснив він.



Головний комунальник Луцька каже, що наразі немає необхідності вводити обмеження по руху транспорту.



"Не є він такий аварійний чи якась інша ситуація. Звичайно, необхідно провести ремонт і підсилення. Ми розглядаємо у процесі капітального ремонту цього моста розширення, щоб зробити три смуги по цьому мосту", – зауважив він.



Коли можна чекати початку робіт, комунальник говорити не береться. Все залежить від фінансування і результату проектних робіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міст на вулиці Шевченка у Луцьку, на якому у неділю, 11 липня пішоходи виявили провалля , залатали. Його планують капітально відремонтувати.Про це у коментарі журналістам ІА " Конкурент " розповів начальник департаменту ЖКГ Луцькради«Ми вчора це все засипали. Плануємо підасфальтувати чи підбетонувати, будемо дивитися. На сьогодні вже є технічний висновок на цей міст, ми готуємо технічне завдання на тендер на проектування капітального ремонту цього мосту.Сама конструктивна частина моста перебуває в задовільному стані. Те, що є на пішохідній частині моста деякі провали і відшарування оцих самих бетонних плит – ми його ліквідовуємо методом досипання і так далі. І плануємо у наступному році зробити його капітальний ремонт. На сьогодні проведено експертно-технічне обстеження моста, і заплановано на його основі провести тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації на його капітальний ремонт», – пояснив він.Головний комунальник Луцька каже, що наразі немає необхідності вводити обмеження по руху транспорту."Не є він такий аварійний чи якась інша ситуація. Звичайно, необхідно провести ремонт і підсилення. Ми розглядаємо у процесі капітального ремонту цього моста розширення, щоб зробити три смуги по цьому мосту", – зауважив він.Коли можна чекати початку робіт, комунальник говорити не береться. Все залежить від фінансування і результату проектних робіт.

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