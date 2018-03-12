На Волині крадіжки лісу завершилися криміналом та травматизмом.ФОТО





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Крім важких наслідків для здоров’я одного з крадіїв, ця історія для обох матиме ще й кримінальне завершення. Адже сума завданих збитків у цьому випадку становить понад 25 тис. грн, за що передбачена кримінальна відповідальність. Встановлюються обставини події. Триває слідство.



Другий випадок самовільної порубки у цьому ж лісництві під час патрулювання працівники державної лісової охорони підприємства виявили сьогодні, 12 липня. За гарячими слідами вдалося встановити місцеперебування зрубаної деревини. Лісоматеріали вилучено. Триває слідство. Встановлюються особи причетних.



У цьому випадку сума збитків перевищує 35 тис. грн.



Працівники лісової охорони ще раз звекртаються до усіх громадян:

« Будьте обережні! Заготівля деревини – складна і відповідальна справа, що вимагає знань, вмінь, необхідних навиків та досвіду. Не йдіть на такі вчинки, не ризикуйте власним життям та здоров’ям. Цінуйте та поважайте себе», - наголошують лісівники.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом останніх днів працівникаи державної лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» виявили два випадки самовільної порубки лісу.Як повідомляє пресслужба обласного Управління лісового та мисливського господарства, один із молодих чоловіків зазнав серйозних травм у результаті падіння дерева під час самовільної порубки. Постраждалого госпіталізували. Здійснювали самовільну порубку двоє місцевих жителів.Крім важких наслідків для здоров’я одного з крадіїв, ця історія для обох матиме ще й кримінальне завершення. Адже сума завданих збитків у цьому випадку становить понад 25 тис. грн, за що передбачена кримінальна відповідальність. Встановлюються обставини події. Триває слідство.Другий випадок самовільної порубки у цьому ж лісництві під час патрулювання працівники державної лісової охорони підприємства виявили сьогодні, 12 липня. За гарячими слідами вдалося встановити місцеперебування зрубаної деревини. Лісоматеріали вилучено. Триває слідство. Встановлюються особи причетних.У цьому випадку сума збитків перевищує 35 тис. грн.Працівники лісової охорони ще раз звекртаються до усіх громадян:« Будьте обережні! Заготівля деревини – складна і відповідальна справа, що вимагає знань, вмінь, необхідних навиків та досвіду. Не йдіть на такі вчинки, не ризикуйте власним життям та здоров’ям. Цінуйте та поважайте себе», - наголошують лісівники.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Камінь-Каширщині – масштабні обшуки: вилучили сотні кубів незаконної деревини.

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