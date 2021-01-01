На Волині відновлять театралізоване ярмаркування 16ст.



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"Театралізований фестиваль "Торчинський ярмарок" перенесе нас у середину ХVI століття до дня, коли містечко отримало магдебурзьке право, а з ним привілей проводити ярмарки. На них з’їжджалися купці й мандрівні актори звідусіль, а театрально-циркові дійства користувалися небувалою популярністю. Ми пройдемося локаціями - століттями розвитку Торчина й околиць і будемо вражені історією, що оживає", – написали організатори заходу.



На відвідувачів фестивалю чекають середньовічні хода, фарси, театралізовані дійства, пересипані розповідями про історію Торчинської громади, танці, ремісничі видовища, квести й фотосесії, концерт із використанням старовинних інструментів, екскурсії, вистави та лекторії.



Також у програмі – великий ярмарок за участю майстрів народних ремесел та виробників харчової продукції регіону.



Театралізований фестиваль "Торчинський ярмарок" реалізується в межах партнерської програми "Культура. Туризм. Регіони" Українського культурного фонду, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (USAID КЕУ), Державного агентства розвитку туризму. Організовують подію ГО "Мистецьке об’єднання "Стендаль" та Торчинська громада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в давньому містечку Торчин 31 липня відбудеться театралізований фестиваль "Торчинський ярмарок", в межах якого відтворять традиції ярмаркування середини ХVI століття.Про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці."Театралізований фестиваль "Торчинський ярмарок" перенесе нас у середину ХVI століття до дня, коли містечко отримало магдебурзьке право, а з ним привілей проводити ярмарки. На них з’їжджалися купці й мандрівні актори звідусіль, а театрально-циркові дійства користувалися небувалою популярністю. Ми пройдемося локаціями - століттями розвитку Торчина й околиць і будемо вражені історією, що оживає", – написали організатори заходу.На відвідувачів фестивалю чекають середньовічні хода, фарси, театралізовані дійства, пересипані розповідями про історію Торчинської громади, танці, ремісничі видовища, квести й фотосесії, концерт із використанням старовинних інструментів, екскурсії, вистави та лекторії.Також у програмі – великий ярмарок за участю майстрів народних ремесел та виробників харчової продукції регіону.Театралізований фестиваль "Торчинський ярмарок" реалізується в межах партнерської програми "Культура. Туризм. Регіони" Українського культурного фонду, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (USAID КЕУ), Державного агентства розвитку туризму. Організовують подію ГО "Мистецьке об’єднання "Стендаль" та Торчинська громада.

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