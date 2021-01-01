Водій влаштував дрифт посеред перехрестя у Луцьку: машина знову на «євробляхах».ВІДЕО
Сьогодні, 00:16
Під вечір, 12 липня, у Луцьку на Київському майдані чергове порушення правил дорожнього руху зафіксовали камери очевидців. Водій автомобіля влаштував дрифт на перехресті доріг. Інші водії змушені були зупинятися, щоб не наражатися на небезпеку.
«Київський майдан, тільки що. Хто знає дол**оба??? Номера не видно! Нажаль», - підписав відео у фейсбуці Микола Граб.
Користувачі пишуть, що автомобіль на іноземних номерах. І припускають, що це той самий водій, що 3 липня робив подібні заборонені маневри у центрі міста на автомобілі Cadillac.
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«Київський майдан, тільки що. Хто знає дол**оба??? Номера не видно! Нажаль», - підписав відео у фейсбуці Микола Граб.
Користувачі пишуть, що автомобіль на іноземних номерах. І припускають, що це той самий водій, що 3 липня робив подібні заборонені маневри у центрі міста на автомобілі Cadillac.
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