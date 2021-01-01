Путін написав статтю з історії України українською: знову доводить тезу про «один народ»

Президент Росіїнаписав статтю з історії України.Текст під назвою "Про історичну єдність росіян та українців" опублікували на офіційному сайті Кремля російською та українською мовами.Путін описав часи Київської Русі та хана. Згадав Куликовську битву, Велике Князівство Литовське, Річ Посполиту, Переяславську раду, Північну війну зі Швецією, гетьмана, УНР та СРСР. Завершив Євромайданом та Мінськими домовленостями. Його роздратувало здобуття автокефалії українською церквою. Назвав це ударом по "духовній єдності".Він намагається довести, що росіяни та українці - "один народ, єдине ціле" та належать до "одного історичного і духовного простору". Путін звинуватив ЄС та США у підштовхуванні Києва до того, "щоб згорнути економічну співпрацю з Росією".Путін вважає, що республіки-засновники СРСР після анулювання союзного договору 1922 року, повинні повернутися в ті межі, в яких вони вступили до складу Союзу. Таким чином спробував виправдати окупацію Криму.Він назвав Україну «дітищем радянської епохи» і вважає, що вона створювалася за рахунок історичної Росії.У статті президента РФ йдеться про те, що самев 1918 переконав так звану Донецько-Криворізьку республіку діяти в складі України. Ця республіка була проголошена на території нинішніх південно-східних областей.У 1939 році після розподілу Польщі до складу УРСР включили західноукраїнські землі, в 1940 році – Бессарабію і Північну Буковину, в 1948 році – чорноморський острів Зміїний, а в 1954 році – Крим.Крім того, він нагадав, що в 1945 році Закарпатська Україна виступала за приєднання в РРФСР або вступ в Радянських Союз на правах окремо республіки, але її включили до складу Української РСР.«Таким чином, сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам'ятаємо, що в значній мірі вона створювалася за рахунок історичної Росії. Досить порівняти, які землі возз'єдналися з російською державою в XVII столітті і з якими територіями УРСР вийшла зі складу Радянського Союзу», – зазначив Путін.