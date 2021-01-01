Гарячі чани, риболовля та мінізоопарк з екзотичними тваринами: чим подивує агросадиба на волинському поліссі





І така місцина є зовсім неподалік — розташувалася вона за 30 кілометрів від Каменя-Каширського у селі Тойкут Ковельського району. На території господарства, що розгорнулося в межах десяти гектарів, функціонує приватний зоопарк — своєрідна атракція, що займає тут чільне місце. А, власне, завдяки саме оленям, яких тут розводять, в близькому майбутньому ферма може претендувати на статус оленячої.



Ідея створити простір вольєрного типу для плямистих виникла у депутата Сошичненської сільської ради Віктора Семенюка. Як розповідає власник агросадиби, поява першої тваринки, яку отримав у подарунок на День народження від кума із Закарпаття, спонукала придбати їй супутника. Нині ж в межах господарства налічується п’ятеро самок, три олені і двоє маленьких їхніх дитинчат. Невдовзі чекають на наступні поповнення, щонайменше на появу трьох малят.



Знаючи любов Віктора Трохимовича до тварин, друзі продовжували йому дарувати живність. Тож в окремому вольєрі оселилося чисельне стадо диких свиней. Нині депутат почав збільшувати господарство: придбав ще кабанів та оленів, цесарок, фазанів. З’явився тут і породистий жеребець. На одній території з оленицями живуть зайці. Тепер зоокуточок потребує пильної уваги та обслуговування, зауважує Віктор Трохимович.



«Аби виручити кошти на утримання тварин, на території садиби збудували чан для відвідувачів на платній основі. Відтак місцину дикої природи дехто асоціює передовсім із наданням послуги гарячого чану, що парує під відкритим небом і вабить ароматом хвої з цілющими травами. Тож за кошти відвідувачів заготовляємо харчі для мешканців живого куточка. Крім того, ми відкриті для групових екскурсій. Під час відвідин зоопарку в доглядальників за тваринами можна придбати улюблені ласощі оленів — солодку кукурудзу — та погодувати їх через сітку вольєра. А ще на території господарства можна порибалити в ставку, ознайомитися з розмаїттям фермерського життя, скуштувати лише натуральні продукти, якщо замовити заздалегідь, посмакувати медом власного виробництва, подихати свіжим повітрям, оздоровити тіло у бані та заспокоїти душу, просто перебуваючи на природі», — поділився перевагами ековідпочинку господар агросадиби.



Для відвідувачів, мають що запропонувати й взимку: проклали туристичний маршрут для прогулянок з вітерцем на санях, запряжених кіньми.



У планах Віктора Семенюка — розвивати інфраструктуру місцевості для комфорту приїжджих гостей, котрі мають бажання залишитись на ночівлю. А ще — збагачувати потуги зоопарку, поповнюючи його різноманітними екзотичними тваринами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екотуризм стає все популярнішим серед українців. А надто серед жителів великих міст, яким кортить утекти від буденної метушні десь у поліську глибинку з мальовничою природою. Здебільшого приваблює мандрівників варіант пасивного відпочинку у поєднанні з активним та ще з пізнавальним дозвіллям. Як от екскурсія по агросадибі. Про одну з волинських садиб розповідає газета " Полісся" І така місцина є зовсім неподалік — розташувалася вона за 30 кілометрів від Каменя-Каширського у селі Тойкут Ковельського району. На території господарства, що розгорнулося в межах десяти гектарів, функціонує приватний зоопарк — своєрідна атракція, що займає тут чільне місце. А, власне, завдяки саме оленям, яких тут розводять, в близькому майбутньому ферма може претендувати на статус оленячої.Ідея створити простір вольєрного типу для плямистих виникла у депутата Сошичненської сільської ради. Як розповідає власник агросадиби, поява першої тваринки, яку отримав у подарунок на День народження від кума із Закарпаття, спонукала придбати їй супутника. Нині ж в межах господарства налічується п’ятеро самок, три олені і двоє маленьких їхніх дитинчат. Невдовзі чекають на наступні поповнення, щонайменше на появу трьох малят.Знаючи любов Віктора Трохимовича до тварин, друзі продовжували йому дарувати живність. Тож в окремому вольєрі оселилося чисельне стадо диких свиней. Нині депутат почав збільшувати господарство: придбав ще кабанів та оленів, цесарок, фазанів. З’явився тут і породистий жеребець. На одній території з оленицями живуть зайці. Тепер зоокуточок потребує пильної уваги та обслуговування, зауважує Віктор Трохимович.«Аби виручити кошти на утримання тварин, на території садиби збудували чан для відвідувачів на платній основі. Відтак місцину дикої природи дехто асоціює передовсім із наданням послуги гарячого чану, що парує під відкритим небом і вабить ароматом хвої з цілющими травами. Тож за кошти відвідувачів заготовляємо харчі для мешканців живого куточка. Крім того, ми відкриті для групових екскурсій. Під час відвідин зоопарку в доглядальників за тваринами можна придбати улюблені ласощі оленів — солодку кукурудзу — та погодувати їх через сітку вольєра. А ще на території господарства можна порибалити в ставку, ознайомитися з розмаїттям фермерського життя, скуштувати лише натуральні продукти, якщо замовити заздалегідь, посмакувати медом власного виробництва, подихати свіжим повітрям, оздоровити тіло у бані та заспокоїти душу, просто перебуваючи на природі», — поділився перевагами ековідпочинку господар агросадиби.Для відвідувачів, мають що запропонувати й взимку: проклали туристичний маршрут для прогулянок з вітерцем на санях, запряжених кіньми.У планах Віктора Семенюка — розвивати інфраструктуру місцевості для комфорту приїжджих гостей, котрі мають бажання залишитись на ночівлю. А ще — збагачувати потуги зоопарку, поповнюючи його різноманітними екзотичними тваринами.

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