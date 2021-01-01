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В Україні набули чинності нові правила купівлі доларів: що змінилося

В Україні набули чинності нові правила купівлі доларів: що змінилося
Національний банк України ввів у дію нові правила купівлі іноземної валюти.

Це випливає з постанови Нацбанку № 62 від 29 червня 2021 року, інформує УНІАН.

Національний банк України ввів у дію нові правила купівлі іноземної валюти.

Що змінилося:
- тепер долари можна купувати за безготівковим розрахунком;
- при купівлі іноземної валюти не потрібно мати при собі еквівалент у гривні, оскільки можна оплатити необхідну суму з банківської карти;
- дозволено інвестувати в закордонні акції через українського брокера (ліміт на рік становить 200 тис. євро);
- можна продати безготівкову валюту з подальшим зарахуванням коштів у гривні на свій картковий рахунок.


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Теги: купівля валюти, зміни
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