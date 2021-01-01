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Боксерка з Любомля виборола бронзу на чемпіонаті Європи

Боксерка з Любомля виборола бронзу на чемпіонаті Європи
Вихованка Любомльської ДЮСШ Анастасія Саранюк здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів та юніорок. Змагання відбувалися з 1 по 11 липня 2021 року у столиці Грузії, Тбілісі.

Про це інформує фейсбук-сторінці Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації

Представляли збірну України 11 спортсменів. Волинянка виступала у ваговій категорії 75 кг та здобула бронзову медаль. Тренує спортсменку Юрій Бєлих.

У загальнокомандному заліку збірна України зайняла 2 місце.

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Теги: Анастасія Саранюк, бокс
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