Боксерка з Любомля виборола бронзу на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 06:49
Вихованка Любомльської ДЮСШ Анастасія Саранюк здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів та юніорок. Змагання відбувалися з 1 по 11 липня 2021 року у столиці Грузії, Тбілісі.
Про це інформує фейсбук-сторінці Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації
Представляли збірну України 11 спортсменів. Волинянка виступала у ваговій категорії 75 кг та здобула бронзову медаль. Тренує спортсменку Юрій Бєлих.
У загальнокомандному заліку збірна України зайняла 2 місце.
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Про це інформує фейсбук-сторінці Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації
Представляли збірну України 11 спортсменів. Волинянка виступала у ваговій категорії 75 кг та здобула бронзову медаль. Тренує спортсменку Юрій Бєлих.
У загальнокомандному заліку збірна України зайняла 2 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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